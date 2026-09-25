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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وظائف جديدة بجامعة الأزهر.. فتح باب التقدم لوظيفتين قياديتين بهذه الشروط

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق، فتح باب التقدم لوظيفة مدير كلية العلوم الإسلامية والعربية للطلاب الوافدين، وعلى الراغبين في التقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها التوجه إلى مقر اللجنة بالإدارة العامة للشئون الإدارية بالجامعة- إدارة الموارد البشرية- وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.

وحددت جامعة الأزهر، الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، وهي: أن يكون المتقدم من العاملين بجامعة الأزهر على الدرجة الأولى التخصصية أو درجة كبير، وألا يكون المتقدم محالًا إلى أي محاكم تأديبية أو جنائية.

كما حددت الجامعة، المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة:، وهي: بيان حالة معتمد من جهة العمل مرفق به الجزاءات، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية ومدون عليها الوظيفة التي يشغلها، وصورة من آخر مؤهل، ورقم الهاتف.

وظيفة مدير إدارة الشئون الهندسية

كما أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق، فتح باب التقدم لوظيفة مدير إدارة الشئون الهندسية بالأمانة المساعدة للوجه البحري، وعلى الراغبين في التقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها، التوجه إلى مقر اللجنة بالإدارة العامة للشئون الإدارية بالجامعة- إدارة الموارد البشرية- وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.

وحددت جامعة الأزهر، الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، وهي: أن يكون المتقدم من العاملين بجامعة الأزهر على الدرجة الأولى التخصصية أو درجة كبير، وألا يكون المتقدم محالًا إلى أي محاكم تأديبية أو جنائية.

كما حددت الجامعة، المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة، وهي: بيان حالة معتمد من جهة العمل مرفق به الجزاءات، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية ومدون عليها الوظيفة التي يشغلها، وصورة من آخر مؤهل، ورقم الهاتف
 

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