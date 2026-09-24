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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تعزيزًا للعلاقات المصرية العراقية.. مذكرة تفاهم بين جامعتي الأزهر والكوت

جامعة الأزهر توقِّع مذكرة تفاهم مع جامعة الكوت بالعراق
جامعة الأزهر توقِّع مذكرة تفاهم مع جامعة الكوت بالعراق
محمد شحتة

وقَّع الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور طالب زيدان تعبان، رئيس مجلس إدارة جامعة الكوت بالعراق، مذكرة تفاهم بالمجالات العلمية والثقافية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم تبادل التعاون في التعليم العالي والبحث في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ من خلال ما تتضمنه المذكرة من مبادئ لتعزيز العلاقات العلمية والثقافية والقدرات المؤسسية بين الجامعتين في مجالات التدريس والبحث العلمي والابتكار وبرامج التبادل الطلابي.

بدوره رحَّب الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، بالدكتور طالب زيدان والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية العراقية، مشيرًا إلى دور الأزهر الشريف ورسالته العالمية، مقدمًا شرحًا لكليات الجامعة وقدراتها وانتشارها محليًّا وعالميًّا، مؤكدًا انفتاح الجامعة على كل جامعات العالم، بما يسهم في تعزيز التعاون والإفادة من الخبرات المتبادلة.

دعوة لزيارة جامعة الكوت

من جانبه عبر رئيس جامعة الكوت بالعراق والوفد المرافق له عن سعادتهم بزيارة جامعة الأزهر، وحسن الاستقبال، مقدمًا تعريفًا بجامعة الكوت التي تأسست عام ٢٠١٢م، كما أعرب الوفد عن حبهم للأزهر الشريف ورغبتهم في التعاون مع جامعته العريقة، موجهين دعوة مفتوحة إلى رئيس جامعة الأزهر وأساتذتها لزيارة جامعة الكوت.

واستمع الوفد إلى عرض عن جامعة الأزهر ومكانتها قدّمه الدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي، متحدثًا عن دورها ورسالتها العالمية ومكانتها الدولية في التصنيفات المختلفة، مع عرض فيلم تسجيلي عن جامعة الكوت العراقية.

واختتم اللقاء بتبادل الدروع بين الجامعتين؛ تأكيدًا لعمق العلاقات بين الجانبين ورغبتهما في التعاون المشترك.   

شهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم من جانب جامعة الكوت العراقية: الأستاذ الدكتور أديب قاسم شندي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والأستاذ الدكتور عبد الزهرة حميدي محيسن، نائب رئيس الجامعة للشئون العلمية بالعراق، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الظاهر، الأستاذ بكلية الصيدلة ومنسق الوفد. ومن جانب جامعة الأزهر: الأستاذ الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والأستاذ الدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتعاون المؤسسي.

كما حضر عدد من أعضاء المركز: الدكتور محمد منصور، مدير التعاون الدولي والبرامج، والدكتور أحمد الشافعي، مدير التصنيف الدولي، والدكتور محمد عزت، الأمين العام للمركز، والأستاذ أسامة الدقن، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية، والأستاذ محمد فوزي، مدير الدراسات العليا، والدكتور عماد شندي، رئيس قطاع مكتب رئيس الجامعة.

جامعة الأزهر الأزهر جامعة الكوت العراق الدكتور محمود صديق

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