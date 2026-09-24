عايزة مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى في التجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى؛ لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزتها هاتفان محمولان، وبفحصهما؛ تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها؛ اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، واتُخذت الإجراءات القانونية.