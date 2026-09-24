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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لربط خطوط صرف صحى.. قطع المياه عن مدينة أبوالنمرس ونزلة الأشطر وترسا البلد مساء غدا

قطع المياه
قطع المياه
أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى إطار تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة لأعمال ربط مشروع الصرف الصحى لقريتى منيل شيحة وطموه على مجمع أبوالنمرس.

ستقوم الشركة بقطع مياه الشرب إعتباراً من الساعة ١٢ مساء يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/٩/٢٥م وحتى صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٩/٢٦. موضحةً بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى ( مدينة أبوالنمرس، نزلة الأشطر، ترسا البلد).

ووجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة مسؤلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإنهاء الأعمال فى أقل مدة زمنية ممكنة وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بصورة طبيعية فور الإنتهاء، وتسيير السيارات المحملة بالمياه النقية لأغراض الشرب لخدمة المناطق المتأثرة بالإنقطاع.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين ومسؤلى الجهات الحكومية والخاصة تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال مدة الإنقطاع، وستقوم الشركة بتوفير سيارات المياه عند الطلب على رقم طوارئ ١٢٥.

محافظة الجيزة قطع المياه مركز أبو النمرس

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