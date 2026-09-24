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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بوردان لمتابعة نسب التنفيذ

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم أعمال مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية وردان بمركز منشأة القناطر، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة موقف مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية وردان التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر، والدفع بعجلة العمل لاستكمال تنفيذ المشروع.

تفقد نائب محافظ الجيزة، خلال جولته بالمحطة الأعمال الإنشائية، واستمع إلى شرح حول الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يخدم قرى الوحدة المحلية لقرية وردان.

وأكد نائب المحافظ خلال جولته أهمية المشروع في توفير خدمة صرف صحي آمنة ومستدامة للمواطنين بهذه القرى، مشددًا على سرعة استئناف أعمال المحطة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى.

رافق نائب المحافظ خلال جولته النائب ياسر عرفة، عضو مجلس النواب، والدكتور ناصر هاشم ممثل مجلس الوزراء والأستاذ سلامة حماد، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، والمهندس خالد عبد الهادي، المشرف العام على مشروعات محافظة الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد شعيب، المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الجيزة، والمهندس صابر معوض، المشرف على مشروعات شمال الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والشركة المنفذة للأعمال.

محافظة الجيزة مركز منشأة القناطر الصرف الصحي حياة كريمة

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