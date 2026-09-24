قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بتعيين تامر مدكور رئيسًا للهيئة العامة للتأمين الصحي
أمين الجامعة العربية: يجب العمل على إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والضم والتهجير
عايزة مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى في التجمع
شي: زيارتي لأمريكا من أجل الصداقة والتعاون ورفاهية شعبي البلدين
استقرار أسعار الذهب مساء اليوم.. وعيار 21 عند هذا المستوى
«الأرصاد» تعلن تفاصيل الطقس غدا.. أمطار متفرقة واضطراب بالملاحة البحرية
الإمارات تعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية حتى إشعار آخر
وزير الخارجية: لا بديل عن السلطة الفلسطينية للقيام بدورها في غزة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية
قائمة المنقولات تقليد من الشريعة اليهودية.. أزهري يعلن مفاجأة عن المشكلات الأسرية
خالد الجندي: الاحتكام إلى القانون يمنع ضياع الحقوق أو التلاعب بها.. فيديو
وزير الخارجية: مصر ترفض بشكل كامل كل الخطط والسياسات المعلنة لتهجير الفلسطينيين
طرح البرومو الرسمي لفيلم «مطلوب عائليًا» لـ كريم عبد العزيز وياسمين صبري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين البحوث الإسلامية لخريجي بروناي: تخرجكم بداية لرسالة الأزهر في نشر الوسطية ومواجهة التطرف

أمين البحوث الإسلامية لخريجي بروناي: تخرجكم بداية لرسالة الأزهر في نشر الوسطية ومواجهة التطرف
أمين البحوث الإسلامية لخريجي بروناي: تخرجكم بداية لرسالة الأزهر في نشر الوسطية ومواجهة التطرف
إيمان طلعت

شارك الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف، صباح اليوم، ضيفَ شرفٍ ومتحدِّثًا رئيسًا في حفل تخرُّج طلاب سلطنة (بروناي دار السلام) بجامعة الأزهر ومعهد (قراءات شبرا) الأزهري، الذي أُقيم بمركز الأزهر للمؤتمرات بحضور السفير بنجيران سالمين داود، سفير السلطنة لدى جمهوريَّة مصر العربيَّة، وعددٍ مِنَ المسئولين وأعضاء هيئة التدريس وأُسَر الخريجين.

وفي كلمته، هنَّأ الدكتور محمد الجندي الخرِّيجين بتخرُّجهم، مؤكِّدًا أنَّهم يمثِّلون امتدادًا للرسالة العلميَّة للأزهر الشريف في بلادهم، وأنَّ الأزهر بما يقدِّمه من علومٍ رصينة ومنهجٍ وسطيٍّ معتدل استطاع أن يجعل من خرِّيجيه سفراء للعلم والوعي والاعتدال في مختلِف أنحاء العالَم، مشيرًا إلى أنَّ سلطنة (بروناي دار السلام) تمثِّل نموذجًا بارزًا للطلاب الوافدين الذين ارتبطوا بالأزهر علميًّا وفكريًّا، وحملوا رسالته إلى مجتمعاتهم.

خريجي طلاب بروناي 

وأوضح الدكتور الجندي أنَّ التحاق الطلاب بالأزهر الشريف يعني انضمامهم إلى سندٍ علميٍّ متصل عبر الأجيال، شارحًا أنَّ هذا السند يجمع أئمَّة الأزهر وعلماءه الذين أسهموا في بناء مسيرته العلميَّة، وصولًا إلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ بما يؤكِّد عمق الامتداد العلمي الذي يربط علماء الأزهر وطلابه عبر العصور، ويحمِّلهم مسئوليَّة الحفاظ على هذا التراث العلمي ونقله بأمانة إلى الأجيال المقبلة. 

ولفت الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة إلى أنَّ خريجي الأزهر من أبناء بروناي وغيرها من دول العالم يحملون رسالةً إلى مختلِف المجتمعات، من خلال نشر الفهم الصحيح للدِّين، وترسيخ قِيَم الاعتدال والتسامح، وتقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام، مبيِّنًا أنَّ الطالب الوافد بعد تخرُّجه يصبح امتدادًا للأزهر في وطنه، وسفيرًا لمنهجه العلمي والفكري.

وأكَّد فضيلته أنَّ الأزهر الشريف يُوْلِي الطلاب الوافدين عنايةً خاصَّة، انطلاقًا من رسالته العالميَّة، مشيرًا إلى ما يقدِّمه فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من رعاية ودعم للطلاب الوافدين، إلى جانب ما تتكامل به قطاعات الأزهر ومؤسَّساته من جهود في المجالات العلميَّة والتعليميَّة والتدريبيَّة؛ بما يهيِّئ للطالب بيئةً تساعده على التحصيل العلمي وبناء الشخصيَّة المتوازنة.

وتابع أنَّ مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف يضطلع بدورٍ في دعم الطالب الوافد من خلال ما يقدِّمه من برامج للتكوين والتدريب، والمساندة في مواجهة ما قد يعترضه من مشكلات، إلى جانب إسهامات جامعة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهريَّة والمنظَّمة العالميَّة لخريجي الأزهر في رعاية الطلاب الوافدين وتأهيلهم؛ بما يعكس تكامل الجهود داخل المؤسَّسة الأزهريَّة لخدمة أبناء العالَم الإسلامي.

وشدَّد الدكتور الجندي على أنَّ هذه الرعاية تستهدف بناء وعيٍ أزهريٍّ قادر على مواجهة التحديات الفكريَّة المعاصرة، وحماية الطلاب من الأفكار المنحرفة واستقطابات التطرُّف، فضلًا عن تحصينهم من التأثيرات السلبيَّة التي قد تفرضها الفضاءات الإلكترونيَّة؛ بما يعينهم على تقديم خطابٍ دينيٍّ وسطيٍّ يراعي متغيِّرات الواقع ويحافظ في الوقت نفسه على ثوابت الإسلام وقِيَمه.

واختتم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة كلمته بتأكيد أنَّ الأزهر الشريف سيظلُّ يؤدِّي رسالته في حماية الوعي ونشر العِلم وترسيخ الاعتدال -محليًّا وعالميًّا- من خلال علمائه ومؤسَّساته وطلابه الوافدين وخريجيه المنتشرين في مختلِف أنحاء العالم، داعيًا الخرِّيجين إلى أن يكونوا خير سفراء للأزهر في بلادهم، وأن يحملوا ما تعلَّموه من علومٍ وقيمٍ إلى مجتمعاتهم، وأن يواصلوا مسيرة العطاء العِلمي والدعوي في خدمة الإسلام والإنسان.

محمد الجندي الأزهر بروناي جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

صورة أرشيفية

في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء أبو كارت

ترشيحاتنا

التوتر والقلق

ما تأثير التليو على القلق والتوتر والضغط

فيروس نقص المناعة البشرية

دراسة: الحقن الوقائية من فيروس نقص المناعة البشرية أكثر فعالية من الحبوب اليومية

حظك اليوم وتوقعات الابراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 24 سبتمبر 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا

بالصور

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد