إير فرانس تعلق الرحلات من وإلى الرياض حتى 28 سبتمبر

أعلنت «شركةإير فرانس» تعليق رحلاتها من وإلى الرياض حتى 28 سبتمبر 2026 ضمناً، نظراً لتطورات الوضع الأمني.

وأضافت الشركة، في بيان لها، أن رحلاتها من وإلى دبي ستظل معلقة حتى 13 أكتوبر 2026 ضمناً، فيما تعتزم استئناف رحلاتها من وإلى بيروت اعتباراً من 26 سبتمبر 2026.

وأكدت الشركة أنها تتابع في الوقت الفعلي تطورات الوضع في الشرق الأدنى والأوسط، كما تتابع باستمرار تطورات الوضع الجيوسياسي في المناطق التي تخدمها طائراتها أو تحلق فوقها، وذلك لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن للرحلات الجوية.

وأشارت إلى أنه يتم إبلاغ العملاء المعنيين بشكل فردي، مع إتاحة إمكانية إلغاء الرحلات أو تأجيلها دون رسوم، حتى في حال عدم إلغاء الرحلة.

وشددت «إير فرانس» على أن سلامة عملائها وأطقمها تمثل أولويتها القصوى.