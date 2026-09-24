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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة التمريض تتابع التحقيقات في واقعة الاعتداء على ممرضة شبين الكوم

كوثر محمود نقيب التمريض
كوثر محمود نقيب التمريض
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، أنها تتابع عن كثب مستجدات الإجراءات القانونية في واقعة الاعتداء اللفظي والجسدي على إحدى الممرضات بمستشفى معهد الكبد بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، مؤكدة استمرار تقديم كامل الدعم والمساندة القانونية للممرضة، ومتابعة القضية منذ لحظة وقوعها وحتى انتهاء الإجراءات القانونية.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود أن النقابة تتابع تطورات القضية بشكل مباشر مع محامي التمريض المكلف بمتابعة الواقعة، والذي أكد بدء النيابة العامة التحقيق في القضية، نظرًا لما تتضمنه الواقعة من ملابسات تستوجب التحقيق، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بواقعة عادية أو خلاف عابر داخل بيئة العمل.

النيابة العامة تستمع لممرضة شبين

وأضافت أن محامي التمريض أفاد بأن النيابة استمعت بالفعل إلى أقوال الممرضة بشأن تفاصيل الواقعة، واستشهدت الممرضة بعدد من الشهود، حيث طالب المحامي بسماع شهادة الشهود الذين كانوا موجودين وقت حدوث الواقعة، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمستشفى، للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة وكشف ملابساتها بصورة كاملة.

وأكدت نقيب عام التمريض أن النقابة تتابع سير التحقيقات من خلال محاميها، وتحرص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل حماية الممرضة والحفاظ على حقوقها.

وشددت الدكتورة كوثر محمود على أن النقابة لن تتخلى عن أي من أعضائها، وأن الدفاع عن كرامة وحقوق أعضاء هيئة التمريض يمثل مسؤولية أساسية للنقابة، خاصة في الوقائع التي يتعرضون لها أثناء أداء واجبهم المهني، مؤكدة أن أي خلافات أو ملاحظات داخل المنشآت الصحية لها أطر مهنية وقانونية واضحة يجب الالتزام بها، ولا يمكن أن تكون مبررًا للإهانة أو الاعتداء.

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