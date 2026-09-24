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«الأرصاد» تعلن تفاصيل الطقس غدا.. أمطار متفرقة واضطراب بالملاحة البحرية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الأرصاد» تعلن تفاصيل الطقس غدا.. أمطار متفرقة واضطراب بالملاحة البحرية

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، لـ حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026؛ حيث يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطباً ليلاً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الجمعة في مصر

بحسب هيئة الأرصاد، يشهد الطقس غدا، نشاط شبورة مائية تتكون في الصباح الباكر (من 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من وسط سيناء.

فيما يشهد الطقس غدا، فرص أمطار على السواحل وسيناء، حيث تكون هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

مناطق الأمطار والظواهر الجوية

ويشهد أيضا الطقس غدا، فرص أمطار تمتد لجنوب الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، حيث تكون فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد بنسبة ضعيفة (10% تقريباً) إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط الرياح: تتراوح سرعتها بين (30 إلى 40) كم/س على أغلب الأنحاء، مما يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

تحذيرات بحرية عاجلة

وحذرت الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليجي السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين (50 إلى 70) كم/س، وارتفاع الأمواج بين (2.5 إلى 3.5) متر.

وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات الدورية الصادرة عن هيئة الأرصاد.

درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غداً الجمعة، بمختلف الانحاء، تكون كالتالي:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 32°C – المحسوسة 34°C
  • الوجه البحري: العظمى 31°C – المحسوسة 33°C
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28°C – المحسوسة 31°C
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 29°C – المحسوسة 32°C
  • شمال الصعيد: العظمى 34°C – المحسوسة 36°C
  • جنوب الصعيد: العظمى 39°C – المحسوسة 40°C
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