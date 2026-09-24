200 موظف يتعلمون لغة الإشارة.. الأقصر تتحرك لتسهيل الخدمات الحكومية للصم وضعاف السمع

شهدت محافظة الأقصر احتفالية اليوم العالمي للغات الإشارة، بالتزامن مع ختام التدريب الثالث لتأهيل العاملين بالجهات الحكومية على أساسيات لغة الإشارة وآليات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بمشاركة نحو 200 موظف من مختلف المديريات والمصالح الحكومية.

وأقيمت الفعاليات بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة الأقصر، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «أسرتي قوتي»، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وبحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، في إطار جهود المحافظة لتعزيز الدمج المجتمعي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية.

وتضمن الاحتفال عروضا فنية قدمها طلاب مدارس الصم وضعاف السمع بالمحافظة، في رسالة تعكس قدراتهم ومواهبهم، إلى جانب استعراض ما جرى تنفيذه ضمن سلسلة التدريبات الشهرية المخصصة لرفع كفاءة العاملين في التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

واستهدف التدريب الثالث نحو 200 موظف من الجهات والمديريات والمصالح الحكومية، من بينهم العاملون بمكاتب التأهيل ومكاتب خدمة المواطنين والرائدات الصحيات والريفيات، باعتبارهم من أكثر الفئات تعاملا بصورة مباشرة مع المواطنين، بهدف إكسابهم مهارات أساسية في لغة الإشارة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص الصم وضعاف السمع.

وأكد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، أهمية مواصلة هذه التدريبات والتوسع في قاعدة المستفيدين منها، بحيث تصبح مهارات التواصل بلغة الإشارة جزءا من منظومة تقديم الخدمة داخل الجهات الحكومية، خاصة المواقع التي تستقبل المواطنين بشكل يومي.

وشدد نائب المحافظ على أهمية إعداد مواد إرشادية مبسطة بلغة واضحة ووضعها داخل مقار المديريات والجهات الحكومية، بما يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية على التعرف على الخدمات والإجراءات المتاحة لهم، ويمنحهم قدرة أكبر على الوصول إلى الخدمة بصورة مستقلة.

من جانبها، أوضحت نجوى إبراهيم، منسق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنسق المبادرة الرئاسية «أسرتي قوتي» بالأقصر، أن التدريبات تأتي ضمن توجه يستهدف بناء بيئة خدمية أكثر استجابة لاحتياجات جميع المواطنين، مشيرة إلى أهمية نشر لغة الإشارة بين العاملين في المؤسسات الحكومية وتوسيع دائرة القادرين على استخدامها.

وشهدت الفعاليات حضور الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وعبدالله أحمد الحواكمي منسق المجتمع المدني، وسيد نوبي مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، وإيناس حسن رضا مدير المركز الدولي للمؤتمرات بالأقصر، إلى جانب ممثلي الأزهر الشريف وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.