نائب محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا لمناقشة سبل دعم أصحاب المشروعات بالمراكز والمدن

عقد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا بحضور ميرفت سيد مديره اداره مشروعك بديوان المحافظة مع مديري مقرات «مشروعك» بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل بالمشروع، واستعراض الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتناول الاجتماع استعراض أهداف «مشروعك» ودوره في دعم المشروعات وتوفير التمويل اللازم لها، إلى جانب مناقشة آليات المتابعة المستمرة للمشروعات التي سبق تمويلها، والتأكيد على استمرار متابعة المشروعات لمدة 6 أشهر، للوقوف على معدلات التشغيل والتحديات التي تواجه أصحابها والعمل على تذليلها.

كما ناقش الاجتماع إعداد حصر باحتياجات أصحاب المشروعات الراغبين في الحصول على تدريبات في مجالات التسويق والدعاية، بما يساعدهم على تطوير مشروعاتهم والوصول إلى أسواق جديدة، فضلًا عن تنفيذ حملات دعائية للتعريف بالمشروعات والمنتجات التي يتم تمويلها من خلال «مشروعك».

وتم خلال الاجتماع التأكيد على إعداد وتنفيذ بانرات تعريفية داخل كل مركز ومدينة تتضمن كافة الشروط والإجراءات اللازمة للاستفادة من خدمات «مشروعك»، بما يساهم في رفع مستوى الوعي بالخدمات المقدمة وتسهيل وصول المواطنين إليها.

كما تم بحث إعداد حصر شامل للإنجازات السنوية لمشروع «مشروعك» بالمحافظة، واستعراض أبرز النتائج التي تحققت خلال عامي 2025 و2026، حيث بلغ إجمالي المشروعات التي تم تنفيذها وتمويلها خلال عام 2025 نحو 926 مشروعًا، وفرت 2808 فرص عمل، بينما بلغ عدد المشروعات خلال عام 2026 نحو 296 مشروعًا، وفرت 875 فرصة عمل.

وشهد الاجتماع كذلك عرض عدد من المعوقات والتحديات التي تواجه بعض مقرات «مشروعك» بالمراكز والمدن، ومناقشة سبل التعامل معها ووضع الحلول المناسبة بما يضمن انتظام العمل وتحقيق المستهدفات.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات القائمة، وتعزيز جهود التوعية بخدمات «مشروعك»، والتوسع في برامج التدريب والتسويق والدعاية، بما يدعم أصحاب المشروعات ويسهم في زيادة معدلات نجاحها واستدامتها، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.