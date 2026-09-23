الثلاثاء انطلاق كشف الهيئة لطلاب تمريض الأقصر| اعرف موعد ومكان الاختبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر بدء مرحلة جديدة من اختبارات القبول للطلاب المتقدمين بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2026-2027، وذلك بعد اجتيازهم اختبارات وزارة التربية والتعليم، حيث تنطلق اختبارات كشف الهيئة وفقا لجدول زمني محدد لكل معهد.

وتأتي هذه المرحلة ضمن إجراءات اختيار الطلاب المقبولين بالمعاهد، تمهيدا لإعداد كوادر تمريضية مؤهلة تمتلك المهارات العلمية والعملية والقدرات الإكلينيكية اللازمة للعمل داخل منظومة الرعاية الصحية.

وحددت الهيئة مواعيد ومقار اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين على النحو التالي:

- معهد رعاية الكرنك: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، الساعة 8 صباحا، بمقر معهد الكرنك.

- معهد رعاية المجمع الطبي: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، الساعة 8 صباحا، بمقر معهد الكرنك.

- معهد رعاية إيزيس: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، الساعة 8 صباحا، بمقر معهد الكرنك.

- معهد رعاية الضبعية: الأربعاء 30 سبتمبر 2026، الساعة 8 صباحا، بمقر معهد الضبعية.

- معهد رعاية حورس: الأربعاء 30 سبتمبر 2026، الساعة 10:30 صباحا، بمقر معهد حورس.

- معهد رعاية طيبة: الخميس 1 أكتوبر 2026، الساعة 8 صباحا، بمقر معهد طيبة.

وشددت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر على ضرورة التزام جميع المتقدمين بالتعليمات المنظمة للاختبارات، وفي مقدمتها الحضور في الموعد المحدد لكل طالب، وارتداء زي محتشم ولائق، وإحضار قلم جاف.

كما نبهت إلى عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أدوات غير ضرورية إلى داخل لجان الاختبارات، مع التأكيد على ضرورة حضور الطلاب بمفردهم دون أولياء الأمور أو أي مرافقين.

وأكدت الهيئة أن الالتزام بالنظام والهدوء داخل مقار اللجان يعد جزءا من التعليمات المنظمة لمرحلة الاختبارات، وأن مخالفة التعليمات قد تعرض الطالب للاستبعاد من إجراءات القبول.

وتواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر اهتمامها بإعداد وتأهيل الكوادر التمريضية باعتبارها أحد العناصر الأساسية في تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة، مع التركيز على اختيار الطلاب القادرين على اكتساب المهارات المهنية والإكلينيكية التي تتطلبها منظومة الرعاية الصحية الحديثة.