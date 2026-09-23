عودة التحليق من جديد.. 25 رحلة بالون تزين سماء الأقصر |شاهد

عادت سماء الأقصر لتستقبل من جديد رحلات البالون الطائر، حيث شهدت المحافظة صباح اليوم "الأربعاء" تنفيذ نحو 25 رحلة بالون ضمن التشغيل التجاري التجريبي، بعد فترة توقف، تمهيدا لاستئناف النشاط بصورة رسمية.

وانطلقت الرحلات في الساعات الأولى من الصباح، وسط أجواء جوية مناسبة، لتعود بالونات الأقصر إلى التحليق فوق المناطق الأثرية والسياحية، في مشهد يعيد واحدة من أبرز التجارب السياحية المميزة بالمحافظة.

وقال الكابتن “وائل أحمد”، كابتن أحد شركات البالونات بالأقصر، إن عودة الرحلات تمثل خطوة مهمة نحو استئناف نشاط البالون الطائر بصورة كاملة، مشيرا إلى أن الرحلات التي انطلقت اليوم جاءت في إطار التشغيل التجاري التجريبي، لحين الافتتاح الرسمي وعودة النشاط بشكل كامل.

وأضاف أن عودة البالونات إلى سماء الأقصر تحمل أهمية كبيرة للقطاع السياحي، خاصة مع ما تمثله رحلات البالون من تجربة فريدة تتيح للسائح مشاهدة معالم الأقصر الأثرية والطبيعية من ارتفاعات مميزة.

ويأتي السماح بتنفيذ الرحلات التجارية بصورة تجريبية لحين الافتتاح الرسمي واستئناف التشغيل بشكل كامل، مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة لرحلات البالون الطائر ومعايير السلامة المعتمدة.

وشهدت سماء الأقصر صباح اليوم مشهدا مميزا مع تحليق نحو 25 بالونا، لتعود رحلات البالون مجددا إلى أجواء المدينة السياحية، وسط ترقب لاستئناف النشاط بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة.