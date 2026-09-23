لقاءات تثقيفية وتوعوية بـ الأقصر احتفالا باليوم العالمي لمحو الأمية

شهدت مواقع فرع ثقافة الأقصر فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

واحتفالا باليوم العالمي لمحو الأمية، أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد لقاء بعنوان "التعليم أقوى سلاح لتغيير العالم" ناقشت خلاله وردة حسن، أخصائي ثقافي، مفهوم التعليم، ودوره في النهوض بالدول.

وأقامت مكتبة النمسا محاضرة بعنوان "العام الدراسي الجديد طموح أكبر ومستقبل أفضل" ناقش خلالها أبو المكارم عبد الجليل، مدير إدارة التربية والتعليم سابقا، أهمية التعليم بالنسبة للفرد والمجتمع، ودور التكنولوجيا في العملية التعليمية.

كما أقام قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "أهمية الكتاب" أشار خلالها أحمد حسن، أخصائي ثقافي، إلى تأثير القراءة في الأفراد والمجتمعات، مقدما عددا من النماذج التي برعت في تأليف الكتب في مختلف المجالات.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة الأقصر، أعد قصر ثقافة أرمنت لقاء توعويا بعنوان "التنمية الاقتصادية وعلاقتها بالأمن القومي" أكد خلاله عمرو عبد الصبور، أخصائي ثقافي، أهمية التنمية الاقتصادية كأحد ركائز الأمن القومي، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي وحماية مصالح الدولة دون اقتصاد قوي قادر على تلبية احتياجات المجتمع ومواجهة الأزمات.

وفي قصر ثقافة بهاء طاهر أقيمت محاضرة بعنوان "العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان" أشار خلالها الشيخ محمد أحمد، إلى أن العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة، فلا يوجد عدالة بدون حقوق، ولا يوجد حقوق حقيقية بدون عدالة، تلاها تنفيذ ورشة تصميم لوحة إعلان تدريب إيمان محمود، وذلك بمشاركة أطفال حضانة دار الأمل.

فيما أقام قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "صورة الجنوب في المسرح" قدمها الشاعر محمد جاد المولى، وتناول الجنوب بين الحقيقة والمخيلة الإبداعية، وآلية تغيير الصورة النمطية للجنوب، بالإضافة إلى لقاء آخر ناقشت خلاله أيفون إيليا، مفهوم العمل الجماعي وأهميته، والتحديات التى تواجه الأفراد في بيئة العمل، مقدمة عددا من القواعد الذهبية للعمل الجماعي الناجح.