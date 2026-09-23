مدبولي يبحث مع ولي عهد الكويت أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين

عرضت قناة إكسترا نيوزخبرا عاجلا يفيد بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء يبحث مع ولي عهد الكويت أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأكد رئيس الوزراء رفض مصر القاطع وإدانتها لأي اعتداءات طالت الكويت ودول الخليج وتضامن مصر الكامل مع الكويت الشقيقة ضد أية تهديدات داخلية أو خارجية .



وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تولي اهتمام لتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري مع الكويت إلى مستويات تعكس العلاقات الأخوية المتميزة بين الدولتين.



كما أكد ولي عهد الكويت على عمق العلاقات مع مصر على جميع الأصعدة وحرص بلاده على دعم أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات.



