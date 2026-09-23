مدبولي: مصر ترفض بشكل قاطع ضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب

القى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة خلال القمة المنعقدة حول فلسطين بشأن حل الدولتين على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال رئيس الوزراء، إن السلام بالشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال تسوية سياسية تنهي الاحتلال وتفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع رئيس الوزراء، أن مصر تشدد على رفضها القاطع لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني مع الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية وترابطها.

وأوضح رئيس الوزراء، أن مصر ترحب بالخطوات التي اتخذتها المملكة المتحدة وفرنسا وكندا ودول أخرى للتصدي للأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأراضي المحتلة.