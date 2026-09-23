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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يتراجع مع ترقب استمرار أسعار الفائدة المرتفعة وتراجع رهانات خفضها

الذهب يتراجع مع ترقب استمرار أسعار الفائدة المرتفعة وتراجع رهانات خفضها
الذهب يتراجع مع ترقب استمرار أسعار الفائدة المرتفعة وتراجع رهانات خفضها
أ ش أ

 تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات إبقاء البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، في إطار جهودها لكبح التضخم المستمر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4,345.99 دولار للأوقية بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% إلى 4,382.70 دولار للأوقية.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى له في شهرين، ما يزيد تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 66.78 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.8% إلى 1,818.21 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.4% إلى 1,302.61 دولار للأوقية.

وقال محللون اقتصاديون «يعتمد التقلب قصير الأجل في الذهب بدرجة كبيرة على تحركات أسعار النفط والتطورات في الشرق الأوسط، لكن المحركات الهيكلية طويلة الأجل للذهب لا تزال قوية للغاية».

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه عادة باعتباره أداة للتحوط من التضخم، فإن جاذبيته تتراجع عادة عندما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة العوائد على الأصول التي تدر دخلًا من الفائدة.

وكتبت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، في منشور على منصةلينكدإن، أنها أيدت قرار البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي رفع أسعار الفائدة في مواجهة مخاطر تجاوز التضخم مستقبلاً مستوى 2% المستهدف؛ ولم توضح كولينز، التي لا تتمتع بحق التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا العام، ما إذا كانت تؤيد رفع الفائدة مجددًا.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد رفع الأسبوع الماضي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، مع الإشارة إلى إمكانية تنفيذ زيادة أخرى قبل نهاية العام.

كما رفع بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مؤخرًا.

وأبقى محللو «بي إم آي» على توقعاتهم لمتوسط سعر الذهب خلال عام 2026 عند 4,400 دولار للأوقية، مشيرين إلى أن استمرار المخاطر الجيوسياسية ومواصلة البنوك المركزية شراء الذهب من شأنهما توفير أرضية دعم قوية للأسعار قرب مستوى 3,800 دولار للأوقية.

تراجعت أسعار الذهب البنوك المركزية الكبرى انخفض الذهب ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي

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