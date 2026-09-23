بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم حدادا رسميا بمناسبة رحيل المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

فيما بدأت اليوم مراسم تشييع جثمان للمرجع الديني آية الله العظمى موسى شبيري زنجاني في ساحة الجهاد بمدينة قم المقدسة.

وشارك في مراسم التشييع جموع غفيرة من مختلف شرائح المجتمع، وعلماء ورجال دين وشخصيات من الحوزة العلمية.

فيما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في رسالة نعى فيها آية الله شبيري زنجاني، إن فقدان هذا الفقيه البارز يشكل خسارة لا يمكن تعويضها.

وأضاف أن هذا الفراغ الكبير لا يمكن جبره إلا بلطف الله وعنايته.