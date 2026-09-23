اليمن.. الجيش يسيطر على مرتفع استراتيجي في تعز ويتصدى لهجوم بكهبوب

نجحت القوات المسلحة اليمنية في إحكام سيطرتها على أحد المرتفعات الاستراتيجية جنوب محافظة تعز، بالتزامن مع تصديها لمحاولة تسلل نفذتها ميليشيا الحوثي في مرتفعات كهبوب غربي محافظة لحج.

ومن جانبها؛ أشارت مصادر عسكرية إلى أن قوات اللواء الثالث "درع الوطن" أحبطت هجوماً شنته ميلشيا الحوثي في جبهة كهبوب، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى وخسائر في العتاد في صفوف المهاجمين.

وذكرت المصادر أن الطيران الحربي نفذ سلسلة غارات استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في الجبهة والجبهات المجاورة، بما في ذلك مناطق في ميناء المخا ومديرية الوازعية.

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من إعلان القوات الحكومية في غرب تعز إحكام سيطرتها على جبل قرفان، أحد المواقع الاستراتيجية ضمن السلسلة الجبلية في منطقة حرض جرداد بمديرية الشمايتين.

وبدوره ؛ قال أركان حرب محور تعز، اللواء الركن عبدالعزيز المجيدي، إن القوات المسلحة، مسنودة بالمقاومة الشعبية من أبناء بني عمر، تمكنت من السيطرة على جبل قرفان بعد معارك مع عناصر جماعة الحوثيين التي كانت تتمركز في الموقع.

ولفت المجيدي إلى أن المواجهات انتهت بـ"تطهير الموقع واستعادة السيطرة عليه"، مشيراً إلى أن المعارك أسفرت، وفقًا لإفادته، عن مقتل أكثر من خمسة من عناصر الحوثيين وإصابة نحو 20 آخرين.

وبيّن أن الحوثيين يواصلون قصف مواقع القوات الحكومية بقذائف الهاون بوتيرة مرتفعة، في ظل استمرار التوتر والمواجهات في المنطقة.