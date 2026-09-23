إطلاق أول روبوت صناعي بأيادٍ وعقول مصرية

شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مراسم إطلاق وتسليم أول روبوت صناعي مصري تم تطويره بأيادٍ وعقول مصرية من خلال شركة «رائد بوتس»، في خطوة تستهدف دعم توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز استخدام الحلول التكنولوجية في القطاع الصناعي.

وشارك في مراسم الإطلاق أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور شريف مسعود، عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة، والمهندس محمود السعيد، الرئيس التنفيذي لشركة «رائد بوتس»، والمهندس علي أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة «كيوبي».

أول روبوت صناعي مصري بمكون محلي 80%

جاء إطلاق الروبوت ثمرة تعاون بين مركز تحديث الصناعة وشركة «رائد بوتس» وشركة «كيوبي»، حيث جرى تطوير الروبوت ليتكامل مع تطبيق صناعي فعلي، فيما تبلغ نسبة المكون المحلي به حالياً نحو 80%، مع استهداف زيادتها إلى 90% خلال الفترة المقبلة بعد تصنيع الموتور محلياً.

وشهد وزير الصناعة تجربة تشغيل فعلية للروبوت، واستمع إلى شرح من شركة «رائد بوتس» حول آلية التشغيل وأبرز المميزات الفنية للروبوت وتطبيقاته الصناعية.

وزير الصناعة: «صنع في مصر» يتطور ليشمل الابتكار والتكنولوجيا

أكد المهندس خالد هاشم أن إطلاق وتسليم أول روبوت صناعي مصري يمثل خطوة مهمة في مسيرة توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، مشيراً إلى أن الدولة تنظر إلى التكنولوجيا والابتكار باعتبارهما من أهم محركات تطوير الصناعة وزيادة قدرتها على المنافسة.

وأوضح أن الهدف لا يقتصر على إقامة مصانع تنتج فقط، وإنما يستهدف تطوير مصانع أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على المنافسة، تستخدم أحدث التكنولوجيات العالمية، بالتوازي مع تنمية القدرة على تطوير جزء من هذه التكنولوجيا محلياً.

وأشار إلى أن المشروع يؤكد قدرة الشباب المصري على الابتكار وتطوير التكنولوجيا وتحويل المعرفة إلى منتج صناعي حقيقي، لافتاً إلى أن مفهوم «صنع في مصر» يتطور ويتسع ليعكس القدرات المصرية في التصنيع والابتكار وتعزيز التكنولوجيا في الصناعة المحلية والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

وزارة الصناعة تستهدف توطين صناعة الماكينات وخطوط الإنتاج

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تركز على توطين صناعة الماكينات وخطوط الإنتاج باعتبارها من الصناعات التمكينية في استراتيجية الصناعة المصرية.

وشدد على استمرار الوزارة في دعم المبادرات الجادة التي تستهدف توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية الصناعة وخلق فرص جديدة أمام الشباب المصري.

ووجه هاشم الشكر إلى فريق العمل من الشباب والمهندسين الذين ساهموا في تطوير الروبوت، وشركة «رائد بوتس» على جهودها وخبراتها، وشركة «كيوبي» على ثقتها في الحلول التكنولوجية المحلية واستعدادها لتطبيقها داخل الصناعة، إلى جانب جامعة المنصورة والمؤسسات الأكاديمية التي تسهم في ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة.

متابعة أداء الروبوت داخل المصانع

ولفت وزير الصناعة إلى أهمية استدامة الروبوت الجديد وإثبات جدارته في العملية التصنيعية وقدرته على اكتساب ثقة المصانع، بما يدعم زيادة الاعتماد على الروبوتات المصنعة محلياً.

وأكد أن الوزارة ستتابع مع شركة «كيوبي»، المستخدمة للروبوت، مدى نجاحه في تلبية توقعاتها والاحتياجات الصناعية، مشيراً إلى أن تصنيع الروبوت محلياً ليس نهاية المطاف، وإنما بداية لمسار يستهدف اللحاق بركب التكنولوجيا والتقدم الصناعي.

وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من الحلول التكنولوجية المصرية، وزيادة الشراكات بين الصناعة والجامعات والشركات التكنولوجية، بما يعزز قدرة مصر على تطوير وتصنيع التكنولوجيا وإنتاج حلول مصرية تخدم الصناعة وتنافس في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

مركز تحديث الصناعة: ربط الابتكار بالتطبيق الصناعي

من جانبه، أكد أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن المركز يعمل وفق رؤية استراتيجية تتوافق مع «رؤية مصر 2030»، تستهدف بناء جسر بين الأفكار والابتكار والتطبيق الصناعي الفعلي، وتمكين القطاع الصناعي من أدوات الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار إلى أن إطلاق أول روبوت صناعي مصري، المصمم للتكامل مع ماكينات شركة «كيوبي»، يأتي في إطار الشراكات الاستراتيجية مع شركة «رائد بوتس» والمؤسسات الأكاديمية، ومنها جامعة المنصورة.

وأوضح أن الصناعة المصرية تتجه نحو مرحلة جديدة عنوانها توطين التكنولوجيا وهندسة الابتكار والهندسة العكسية، إلى جانب بناء جيل من الكوادر الوطنية القادرة على قيادة مستقبل التصنيع الذكي.

توقيع 3 بروتوكولات تعاون لدعم الروبوتات والتصنيع الذكي

وشهدت مراسم الإطلاق توقيع 3 بروتوكولات تعاون تستهدف دعم استخدام وتطوير الروبوتات محلياً.

وجاء البروتوكول الأول بين مركز تحديث الصناعة وشركة «رائد بوتس» لتقديم خدمات الدعم الفني للمنشآت الصناعية، ووقعه أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمود السعيد، الرئيس التنفيذي لشركة «رائد بوتس».

كما جرى توقيع البروتوكول الثاني بين شركة «رائد بوتس» وشركة «كيوبي»، بهدف توريد الروبوتات المستخدمة في ماكينات التعبئة والتغليف، ووقعه المهندس محمود السعيد والمهندس علي أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة «كيوبي».

وشمل البروتوكول الثالث تعاوناً بين كلية الهندسة بجامعة المنصورة وشركة «رائد بوتس»، لتوريد روبوتات تعليمية للطلاب لأغراض البحث والتدريب، ووقعه الدكتور شريف مسعود، عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة، والمهندس محمود السعيد، الرئيس التنفيذي لشركة «رائد بوتس».

ويعكس إطلاق الروبوت وتوقيع بروتوكولات التعاون توجهًا نحو تعزيز التكامل بين الصناعة والبحث العلمي والشركات التكنولوجية، ودعم تطوير حلول صناعية محلية قادرة على تلبية احتياجات المصانع وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.