وزير الثقافة الإندونيسي يزور المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، فادلي زون وزير الثقافة بجمهورية إندونيسيا، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الحالية إلى جمهورية مصر العربية، بحضور كونكورو جيري واسيسو سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، والدكتور عبد المتعال المستشار التربوي والثقافي بالسفارة.

المتحف القومي للحضارة المصرية

وكان في استقبالهم الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحّب بهم واصطحبهم في جولة تعريفية، استعرض خلالها تاريخ المتحف وموقعه المتميز، وما يضطلع به من دور ثقافي ومجتمعي في التعريف بالحضارة المصرية وصون تراثها، باعتباره أحد أبرز الصروح الثقافية والمتحفية في مصر والمنطقة.

وشملت الجولة قاعة العرض المركزي، وقاعة المومياوات الملكية، وقاعة النسيج المصري، حيث شاهد الوزير ما تضمه من مقتنيات أثرية متميزة تسلط الضوء على ثراء وتنوع الحضارة المصرية وامتدادها عبر العصور المختلفة، منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث.

وخلال الزيارة، أعرب فادلي زون عن إعجابه بما شاهده من مقتنيات أثرية وطريقة عرضها، مشيدًا على نحو خاص بقاعة المومياوات الملكية وما تقدمه من تجربة متحفية فريدة تعكس عراقة الحضارة المصرية وتاريخها الممتد.

كما أعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مؤكدًا على أن المتحف القومي للحضارة المصرية يعكس ما توليه مصر من اهتمام بصون تراثها الحضاري وإتاحته للجمهور والتعريف به على المستويين الإقليمي والدولي.

