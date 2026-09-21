«القومي للحضارة» يمنح شركات السياحة تخفيضاً 5% على تذاكر قاعات العرض

قرر مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية برئاسة وزير السياحة والآثار شريف فتحي، منح شركات السياحة فئة تخفيض جديدة بنسبة 5% من قيمة تذكرة دخول قاعات العرض المتحفي، وذلك عند شراء تذاكر مجمعة ما بين 250 و500 تذكرة، على أن تكون صلاحية التذاكر المجمعة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء.

المتحف القومي للحضارة المصرية

واستعرض الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أعداد الزائرين من المصريين والأجانب خلال العام المالي2025/2026، ومقارنتها بالعام المالي السابق.

كما تم مناقشة واعتماد لائحة السلوك وتعليمات الحجز والزيارات للرحلات المدرسية من خلال "منصة رحلة" التي أطلقتها الوزارة لحجز هذه الرحلات، بما يساهم في زيادة الوعي الأثري والثقافي لدى تلاميذ المدارس.

وخلال الاجتماع تم التصديق على محضر الجلسة السابقة لمجلس الإدارة، كما تم مناقشة واعتماد القوائم المالية والحساب الختامي المعدل لهيئة المتحف عن العام المالي 2025/2026، بحضور أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الإدارة المختصة بالشئون المالية والإدارية بالمتحف.