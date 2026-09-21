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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«القومي للحضارة» يمنح شركات السياحة تخفيضاً 5% على تذاكر قاعات العرض

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة
محمد الاسكندرانى

قرر مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية برئاسة وزير السياحة والآثار شريف فتحي، منح شركات السياحة فئة تخفيض جديدة بنسبة 5% من قيمة تذكرة دخول قاعات العرض المتحفي، وذلك عند شراء تذاكر مجمعة ما بين 250 و500 تذكرة، على أن تكون صلاحية التذاكر المجمعة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء.

المتحف القومي للحضارة المصرية

 

واستعرض الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أعداد الزائرين من المصريين والأجانب خلال العام المالي2025/2026، ومقارنتها بالعام المالي السابق.

كما تم مناقشة واعتماد لائحة السلوك وتعليمات الحجز والزيارات للرحلات المدرسية من خلال "منصة رحلة" التي أطلقتها الوزارة لحجز هذه الرحلات، بما يساهم في زيادة الوعي الأثري والثقافي لدى تلاميذ المدارس. 
وخلال الاجتماع تم التصديق على محضر الجلسة السابقة لمجلس الإدارة، كما تم مناقشة واعتماد القوائم المالية والحساب الختامي المعدل لهيئة المتحف عن العام المالي 2025/2026، بحضور أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الإدارة المختصة بالشئون المالية والإدارية بالمتحف.

المتحف القومي للحضارة المصرية المتحف القومي للحضارة شركات السياحة السياحة الدكتور الطيب عباس

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