6 قـ.تلى من الجيش الباكستاني.. اشتباكات مسلحة تشعل الحدود مع أفغانستان

قتل 6 جنود من الجيش الباكستاني، بينهم ضابطان، خلال اشتباكات مسلحة مع مسلحين في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، بالتزامن مع تصاعد أعمال العنف قرب الحدود مع أفغانستان.

وأعلن الجيش الباكستاني أن قواته خاضت معركة بالأسلحة النارية في منطقة هانجو، بعدما تعرضت قافلة تابعة لقوات الأمن لهجوم، مشيرًا إلى مقتل 8 مسلحين خلال الاشتباكات.

ويأتي الهجوم بعد يوم واحد من مقتل 22 شخصًا، بينهم أفراد من الشرطة، في سلسلة هجمات منسقة شهدها الإقليم، ما يعكس تصاعدًا ملحوظًا في حدة العنف بالمنطقة.

وكانت هجمات الجمعة قد شهدت تفجير سيارة مفخخة عند مدخل مسجد داخل مقر للشرطة في مدينة كوهات، أثناء تجمع المصلين وأفراد الشرطة لأداء صلاة الجمعة.

وبعد الانفجار، اقتحم مسلحون المجمع، قبل أن يقوم أحد المهاجمين بتفجير حزام ناسف، في هجوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان الأفغانية بالسماح لمسلحين يشنون هجمات داخل باكستان بالعمل انطلاقًا من الأراضي الأفغانية، بينما تنفي السلطات في كابول هذه الاتهامات.