مقتل 11 مسلحا خلال عمليات أمنية جنوب غربي باكستان

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أعلنت مصادر أمنية باكستانية، اليوم السبت مقتل 11 مسلحا على الأقل إثر عمليات نفذتها قوات الأمن في إقليم "بلوشستان"، جنوب غربي البلاد، وذلك في إطار عملية "رد الفتنة - 3" للقضاء على الإرهاب.

وأفادت المصادر - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية- بأن 5 مسلحين لقوا حتفهم خلال عملية شنتها قوات الأمن في منطقة "جوارجو" بمقاطعة "بانجغور"، كما تم مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزة المسلحين القتلى.

وأضافت المصادر الباكستانية، أن قوات الأمن نفذت عمليتين منفصلتين في منطقتي "أمين آباد" و""سياه تشانج" بمقاطعة " تشاجي"، مما أسفر عن مقتل 6 مسلحين.

يذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".