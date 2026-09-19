محمد أبو العينين ينعى والدة محمد سعفان وزير القوى العاملة الأسبق

نعى النائب محمد أبو العينين، الحاجة فتحية عبد المتعال سعفان، والدة الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ووزير القوى العاملة الأسبق.

وفاة والدة الدكتور محمد سعفان

وتقدم أبو العينين بخالص التعازي وصادق المواساة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،

للدكتور محمد سعفان وأسرة الفقيدة، معربًا عن مشاركته العائلة أحزانها في مصابهم الأليم.

ودعا محمد أبو العينين، المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، مختتمًا نعيه بقوله: «إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتوفيت اليوم السبت، والدة النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وأعلن النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خبر وفاة والدته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل فيس بوك، موضحا أن العزاء سيقام اليوم السبت في قرية سماكين شرق بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية ، ويوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر ، بمسجد المشير قاعة السلام - القاهرة .