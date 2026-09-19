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أليجري: نريد الفوز والتخلص من الإصابات والفوز على فيورنتينا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أليجري: نريد الفوز والتخلص من الإصابات والفوز على فيورنتينا

نابولي
نابولي
مجدي سلامة

قال ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق نابولي، إن فريقه يسعى للتخلص من الإصابات وتحقيق الفوز على فيورنتينا، قبل انطلاق فترة التوقف الدولي.

ويلتقي نابولي مع مستضيفه فيورنتينا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ5 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال مدرب نابولي في تصريحات بالمؤتمر الصحافي قبل مواجهة الغد: "لقد خسرنا سبينازولا؛ بسبب مشكلات عضلية، سيعود بعد فترة التوقف الدولي".

وأضاف: "لدينا فرانك أنغويسا في التدريبات، وكان عليه التدرب منفرداً طوال الأسبوع، لكنه اليوم تدرب مع الفريق، بالنسبة لدي بروين فهو يعمل بجد، وأعتقد أنه يمكنه المشاركة أساسياً منذ البداية".

وتابع أليجري: "مستوانا البدني يتطور، وغداً ستكون آخر مباراة في فترة مليئة بالمباريات. نعلم مدى أهميتها ونريد أن ننهي تلك الفترة بسلام، ونأمل في عودة جميع اللاعبين لكامل لياقتهم البدنية".

وأوضح: "نحن نتطور كثيراً، والفوز على بولونيا في الجولة الماضية كان جيداً بالنسبة لنا".

تعليق أليجري

واختتم تصريحاته قائلاً: “فيورنتينا سيخوض المباراة بعدما حقَّق فوزاً رائعاً على فينزيا. لديه لاعبون ممتازون، ومن الصعب دائماً اللعب في فلورنسا، غداً ستكون واحدة من الـ4 أو الـ5 مباريات الأكثر أهمية في الموسم”.

ماسيمليانو أليجري نابولي فيورنتينا

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