طرح أول سيارة BMW M3 هجينة في تاريخها

رصدت النماذج الاختبارية الأولى من سيارة «بي إم دبليو M3» الجيل القادم (الرمز الكودي G84) بمجسمها شبه الإنتاجي أثناء خضوعها لاختبارات الأداء قرب حلبة نوربورجرينج الألمانية.

وتؤكد هذه الصور التجسسية إصرار الصانع الألماني على تقديم فئة تعتمد على محرك احتراق داخلي مدعوم بنظام هجين خفيف لأول مرة في تاريخ هذا الطراز الأيقوني، بالتوازي مع تطوير النسخة الكهربائية بالكامل المسماة «ZA0» والمبنية على منصة «نويه كلاس».

اختلافات تصميمية ملموسة مقارنة بالنسخة الكهربائية

تظهر الصور المتقاطعة وجود فروق جلية في المصد الأمامي والمنافذ الهوائية بين النسخة الهجينة والنسخة الكهربائية بالكامل.

تعتمد النسخة الهجينة (G84) على شبكات تهوية سفلية شبه منحرفة مخصصة لتبريد منظومة المكابح، مع تقسيم الشبكة المركزية السفلية بأسلوب مستوحى من النموذج الاختباري «M Vision Neue Klasse».

ورغم التمويهات التي تخفي غطاء المحرك المزود بفتحات تهوية، احتفظت السيارة بالملامح الكلاسيكية لسيارات الأداء العالي لدى العلامة عبر عوادم خلفية رباعية الفتحات واسعة القطر.

الاعتماد على التقنية الهجينة الخفيفة والاستغناء عن ناقل الحركة اليدوي

تستند المنظومة الميكانيكية للجيل القادم على محرك بي إم دبليو الشهير المكون من 6 أسطوانات متتالية بسعة 3.0 لتر مع شاحن توربيني مزدوج (S58)، مع دمج محرك كهربائي يعمل بنظام 48 فولت داخل ناقل الحركة الأوتوماتيكي المكون من 8 سرعات.

ويهدف هذا الدمج الهجين إلى المساعدة في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التلكؤ التوربيني أثناء التسارع. وتُشير التقارير إلى أن هذا الجيل سيتخلى كليًّا عن خيار ناقل الحركة اليدوي المكون من 6 سرعات، ليصبح الاعتماد حصريًّا على النواقل الأوتوماتيكية في النسختين الهجينة والكهربائية.

تفاصيل الهيكل والتجهيزات الخارجية المتوقعة

شملت النماذج التي ظهرت في الاختبارات رفارف خلفية وجانبية منتفخة لاستيعاب العجلات العريضة المستعارة من طراز M3 الحالي (G80)، إلى جانب جناح خلفي دقيق مثبت فوق غطاء الصندوق الخلفي لتحسين الانسيابية الهوائية وزيادة القوة الضاغطة.

وتستعد بي إم دبليو لإطلاق النسخة الكهربائية بالكامل أوَّلًا في مطلع عام 2027، متبوعة بالنسخة الهجينة (G84) في منتصف عام 2028 لتستمر في تلبية تطلعات عشاق المحركات التقليدية.