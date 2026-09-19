قائد «يونيفيل»: صعوبة محتملة في تسليم مواقع للجيش اللبناني داخل مناطق السيطرة الإسرائيلية

أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، اللواء ديوداتو أبانيارا، أن القوة تعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة والجيش اللبناني لضمان انتقال سلس للمهام قبل بدء انسحابها من جنوب لبنان بنهاية العام الجاري، مشيرًا في الوقت نفسه إلى صعوبات محتملة تتعلق بتسليم بعض مواقعها للقوات اللبنانية، خصوصًا تلك الواقعة داخل مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.

وقال أبانيارا، في تصريحات لوكالة «رويترز» من جنوب لبنان، إن «يونيفيل» تعمل مع فريق الأمم المتحدة في البلاد والجيش اللبناني لضمان استمرار المساعدات الإنسانية وتبادل المعلومات بشأن المناطق الحساسة، بما يساعد القوات اللبنانية على التعامل مع الوضع الميداني بعد انسحاب قوات حفظ السلام.

وأوضح قائد «يونيفيل» أن تسليم بعض مواقع القوة إلى الجيش اللبناني قد يكون «صعبًا للغاية»، في ظل وجود أكثر من نصف مواقع القوة داخل مناطق باتت خاضعة لسيطرة القوات الإسرائيلية، وهو ما يضيف تحديات أمنية ولوجستية إلى عملية نقل المهام.

وتأتي هذه التصريحات مع اقتراب الموعد المحدد لبدء إنهاء مهمة «يونيفيل». وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر أن تتوقف عمليات القوة في 31 ديسمبر 2026، على أن تبدأ بعد ذلك عملية انسحاب تدريجية ومنظمة وآمنة، بهدف أن تصبح الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في جنوب لبنان.

وأشار أبانيارا إلى أن القوة تضطلع حاليًا بمهام إضافية، من بينها توفير الحماية لقوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى عدد من البلدات الواقعة في جنوب لبنان، في ظل استمرار التوترات والعمليات العسكرية في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، تتواصل تحركات دبلوماسية لبحث مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة «يونيفيل»، في ظل مخاوف بشأن الفراغ الأمني والإنساني الذي قد ينشأ عقب انسحابها.

وقال أبانيارا إن استمرار الوجود الأممي في جنوب لبنان يظل مهمًا، مؤكدًا أن القوة ستواصل العمل خلال الفترة المتبقية على ضمان انتقال المهام بصورة منظمة، ما لم يصدر قرار جديد من مجلس الأمن بتمديد مهمتها.