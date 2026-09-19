تعزيز المصالح في البحر الأحمر.. أمريكا ترفع العقوبات عن قوات الدفاع الإريترية

أعلنت الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على إريتريا خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، في خطوة قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها تستهدف تعزيز المصالح الأمريكية في منطقة البحر الأحمر.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات التي فُرضت عام 2021 على جهات وأفراد إريتريين، من بينهم القوات المسلحة الإريترية والحزب الحاكم، أُزيلت من قوائم العقوبات.

وكانت الإجراءات قد جاءت على خلفية دور إريتريا في الصراع بإقليم تيغراي شمال إثيوبيا، وما ارتبط به من اتهامات بانتهاكات حقوقية وإنسانية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن قرار عدم تجديد العقوبات يأتي في إطار السعي إلى «دفع المصالح الإقليمية للولايات المتحدة»، فيما نقلت تقارير عن متحدث باسم الوزارة قوله إن الوقت حان لتكييف السياسة الخارجية الأمريكية مع الواقع الراهن.

ورحبت أسمرة بالقرار، إذ وصف وزير الإعلام الإريتري يماني جبرمسكل العقوبات السابقة بأنها غير مبررة، معتبرًا أن رفعها يمثل خطوة تصحيحية من جانب إدارة ترامب.

ويأتي القرار في وقت تكتسب فيه إريتريا أهمية استراتيجية متزايدة بالنسبة إلى واشنطن، نظرًا لموقعها على البحر الأحمر وقرب سواحلها وميناء عَصَب من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية التي تربط البحر الأحمر بخليج عدن.

وتتزايد المخاوف بشأن أمن الملاحة في المنطقة في ظل التطورات العسكرية في اليمن والتهديدات التي تواجه حركة السفن