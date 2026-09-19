أسعار الذهب الآن في مصر

يواصل قطاع كبير من المواطنين والمستثمرين متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر، في ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها سوق المعدن النفيس، وذلك للتعرف على أحدث مستويات أسعار البيع والشراء ومتابعة تطورات السوق المحلية بالتزامن مع تحركات الأسواق العالمية.

وتحظى أسعار الذهب باهتمام متزايد من جانب المقبلين على الزواج والراغبين في شراء المشغولات الذهبية، إلى جانب المواطنين الذين يتجهون إلى اقتناء السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها إحدى وسائل الادخار وتنويع المدخرات.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب وفق آخر مستويات التداول على النحو التالي:

العيار سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 7,295 جنيها 7,250 جنيها

عيار 21 6,385 جنيها 6,345 جنيها

عيار 18 5,475 جنيها 5,440 جنيها

عيار 14 4,255 جنيها 4,230 جنيها

الجنيه الذهب 51,080 جنيها 50,760 جنيها

الأونصة بالجنيه 226,965 جنيها 225,545 جنيها

الأونصة بالدولار 4,380.04 دولار

وتتغير أسعار الذهب في السوق المحلية بصورة مستمرة وفقا لحركة الأسواق، حيث يتأثر السعر المحلي بعدة عوامل، يأتي في مقدمتها سعر الأوقية في الأسواق العالمية وسعر الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب مستويات العرض والطلب وحجم التداول داخل السوق.

تحركات أسعار الذهب في السوق المحلية

تشهد أسعار الذهب في مصر تغيرات متواصلة خلال التعاملات، بالتزامن مع التطورات التي تطرأ على الأسواق العالمية والمحلية.

ويعد سعر الأوقية عالميا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه من أبرز المؤشرات التي تنعكس على مستويات أسعار الذهب داخل السوق المصرية.

كما تؤدي حركة العرض والطلب دورا مهما في تحديد الأسعار، وهو ما قد يؤدي إلى اختلاف مستويات الذهب خلال اليوم الواحد، سواء نتيجة التغيرات في الأسواق العالمية أو تحركات أسعار الصرف أو تغير معدلات الإقبال على الشراء والبيع.

ومن المهم الإشارة إلى أن أسعار جرام الذهب المعلنة لا تمثل بالضرورة التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية التي يدفعها المستهلك، إذ تضاف إليها المصنعية والدمغة وأي رسوم أخرى، وتختلف قيمة هذه التكاليف بحسب نوع المشغولة وتصميمها والجهة المصنعة والتاجر.

سعر الذهب

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر حركة الذهب بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تنعكس على قرارات المستثمرين واتجاهات الأسواق، ومن أبرزها قرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسة النقدية.

ويرتبط الذهب كذلك بحركة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية، إذ يمكن أن تؤثر التغيرات في قيمة العملة الأمريكية على مستويات أسعار المعدن النفيس عالميا، ومن ثم على أسعاره في الأسواق المحلية.

وتأتي معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى ضمن العوامل التي تتابعها الأسواق، لما لها من تأثير على توقعات المستثمرين وحركة الأصول المختلفة.

كما يمكن للتطورات الاقتصادية والسياسية والأزمات الجيوسياسية أن تؤثر على أسواق الذهب من خلال انعكاسها على مستويات المخاطر وحالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وفي بعض فترات ارتفاع عدم اليقين، قد يلجأ مستثمرون إلى الذهب ضمن استراتيجيات التحوط وتنويع الأصول.

سعر الذهب

الذهب كوسيلة للادخار والاستثمار

يحظى الذهب بمكانة مهمة ضمن وسائل الادخار التي يعتمد عليها عدد من المواطنين في مصر، وتتعدد أشكال اقتنائه بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات الذهبية، وفقا للهدف من الشراء والاحتياجات المالية لكل شخص.

كما يستخدم بعض المستثمرين الذهب ضمن استراتيجيات تنويع الأصول، من خلال توزيع المدخرات والاستثمارات على أكثر من فئة من الأصول للتعامل مع التقلبات التي قد تشهدها الأسواق.

وتبقى متابعة سعر الأوقية عالميا، وسعر الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب حركة العرض والطلب في السوق المحلية، من أهم المؤشرات التي تساعد على فهم التغيرات اليومية في أسعار الذهب ومتابعة اتجاهات السوق.