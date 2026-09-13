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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بينها 16طاحونة ذهب..إزالة 42 حالة تعدٍ ضمن أعمال الموجة 30 بقنا وفرشوط

حملات إزالة بقنا
حملات إزالة بقنا
يوسف رجب

​واصلت الأجهزة التنفيذية بمركزي قنا وفرشوط، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جهودها المكثفة للتصدي بكل حسم للتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والحفاظ على حق الدولة، وتنفيذ قرارات الإزالة، واسترداد الأراضي المتعدى عليها، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف إزالة التعديات وفرض سيادة القانون وفق أعمال الموجة 30.

​وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة قنا، تحت قيادة أشرف أنور، رئيس المركز، من تنفيذ حملة مكبرة بقرية الأشراف أسفرت عن إزالة 30 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت 5600 متر، حيث جرى إزالة 27 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بينها 16 طاحونة ذهب بمساحة 4500 متر.

كما تم تنفيذ 3 حالات استرداد بمساحة 1100 متر، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وبحضور محمد عبد الحفيظ، نائب رئيس المركز، وعدد من المختصين المعنيين.

​وفي مركز فرشوط، وتحت إشراف ممدوح عباس، رئيس المركز، تمكنت الأجهزة التنفيذية من تنفيذ حملة لإزالة 12 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرية العركي بإجمالي مساحة بلغت نحو 2360 متراً، وذلك ضمن جهود المركز المتواصلة للتعامل الفوري مع أي مخالفات وإزالتها في المهد قبل تفاقمها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

​وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة على حماية الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومنع التعدي عليها، والحفاظ على مقدرات الدولة، والتعامل الحاسم مع المخالفات بما يعزز الانضباط ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين، ويؤكد استمرار الحملات الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لرصد وإزالة أي تعديات أولاً بأول.


قنا طاحونة ذهب أملاك الدولة الأراضي الزراعية أخبار قنا

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