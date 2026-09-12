صحة قنا: الكشف على 608 مواطنين ضمن قافلة طبية بقرية أبودياب غرب

نفذت مديرية الشؤون الصحية بقنا، قافلة طبية متكاملة في قرية أبو دياب غرب بمركز دشنا، لتقديم خدمات مجانية شملت أعمال الكشف المبكر وصرف الأدوية بالمجان.

وأوضح الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة نجحت في تقديم خدماتها العلاجية لـ 608 مواطنين موزعين على التخصصات الطبية المختلفة، حيث شملت الكشف على 202 مواطن في تخصص الباطنة، و24 في عيادة النساء، و163 في عيادة الأطفال، و204 في عيادة العيون، بالإضافة إلى 15 مواطنًا في عيادة تنظيم الأسرة.

وأضافت الدكتورة رضا بخيت، مديرة إدارة القوافل العلاجية بالمديرية، أنه تم تقديم عدد من الخدمات التكاملية، تضمنت إجراء 27 تحليلًا بمعمل الدم، و27 تحليلًا بمعمل الطفيليات.

وتابعت مديرة إدارة القوافل العلاجية بالمديرية، فضلًا عن إجراء خدمات الفحص والكشف المبكر لـ 98 مواطنًا، وتقديم ندوات توعية صحية لأكثر من 50 مواطنًا تناولت المبادرات الرئاسية وأهمية تنظيم الأسرة.

من جانبه أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضرورة الاستمرار في تسيير القوافل الطبية المجانية لجميع قرى ونجوع المحافظة، وتقديم التوعية الصحية اللازمة للمواطنين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.