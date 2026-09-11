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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يفتتح مجمع المواقف الجديد ويؤدي صلاة الجمعة بالمسجد

افتتاح موقف قنا
افتتاح موقف قنا
يوسف رجب

افتتح اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مجمع المواقف الجديد، بالإضافة إلى مسجد المجمع، والذي أدى فيه صلاة الجمعة الأولى، عقب تشغيله رسميًا، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات، وتسهيل حركة التنقل بالمحافظة.

شهد مراسم الافتتاح وشعائر صلاة الجمعة كل من: اللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير المساعد، واللواء هاني الاتربي، مساعد مدير الأمن، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري، والعميد محمد رضوان، مدير إدارة المرور، ووكلاء الوزارات، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وتناول موضوع الخطبة، أن العلم والعبادة هما أساس الإبداع والابتكار وبناء مجتمع المعرفة، مع إبراز دور إعمال العقل وإبداع الفكر في المنهج القرآني، فضلاً عن تسليط الضوء على مسؤولية الآباء الكبيرة في اكتشاف مواهب أبنائهم ورعايتها بالشكل الأمثل.

وتفقد محافظ قنا، عدد من أقسام المجمع للاطمئنان على انتظام سير العمل وآلية التشغيل، واستمع خلال جولته إلى آراء ومطالب المواطنين والسائقين لضمان تقديم خدمات متميزة وتلبية احتياجاتهم اليومية بكل يسر وسهولة.

وأوضح الببلاوي، بأنه يتم رصد آراء وملاحظات المواطنين بشأن أعمال التشغيل بعناية ودقة بالغة، مشددًا على أنها تحظى باهتمام بالغ ويتم العمل على تلبيتها فورًا وفق الأطر القانونية المتاحة، ضمانًا لسلامتهم وتوفير كافة سبل الراحة لهم، لا سيما فيما يتعلق بتسهيل وتأمين أعمال الانتقال من مدينة قنا الأم إلى المجمع الجديد بكل سهولة ويسر.

وأشار محافظ قنا، إلى أن الخطة تضمنت توفير 60 رخصة جديدة للسيرفيس، و2 ميني باص سعة 25 راكب تابع لمدينة قنا الجديدة، لنقل المواطنين ليلًا، إضافة على التعريفة الموحدة للتاكسي، 80 جنيهًا والعكس، من قنا الجديدة إلى غرب قنا الأم، و60 جنيهًا من شرق المدينة إلى قنا الجديدة والعكس.

وشدد الببلاوي، أنه يجب الاتصال والإبلاغ عن أي محاولات لزيادة التعريفة أو تقسيم الخطوط على أرقام 0963328472 - 0963337291، والخط الساخن 15541 أو إرسال رسالة على واتساب رقم 01283285108، والتي تعمل على مدار 24 ساعة.

قنا صلاة الجمعة الأولى مجمع المواقف الجديد أخبار قنا

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