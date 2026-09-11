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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير التعليم: لدينا شراكة استراتيجية مع اليابان منذ عام 2016

التعليم
التعليم
رحمة سمير

أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، أن حالات الغش في الثانوية العامة تحدث بشكل فردي، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معها وفقًا للوائح فورًا.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الجلسة النقاشية التي جمعته بوزير الدولة للإعلام وعدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير وكبار الكتاب، أن الامتحان يعتمد بنسبة 85% على أسئلة الاختيار من متعدد، مشيرًا إلى أن أي سبيل للتجاوز في هذا النوع من الأسئلة يكون سهلًا جدًا.

 

أرقام نتيجة الثانوية العامة

وأشار الوزير إلى أن عدد الطلاب الذين حصلوا على أقل من 50% بلغ 205 آلاف طالب، بينما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 60% نحو 131 ألف طالب، وأقل من 70% نحو 167 ألف طالب.

وأضاف أن عدد الطلاب الذين حصلوا على أكثر من 90% بلغ 45 ألف طالب، موضحًا أن هذه الأرقام تعكس شكل الامتحان.

 

الشراكة مع اليابان

وتحدث الوزير عن الشركات الدولية، مشيرًا إلى وجود شراكة استراتيجية مع اليابان، وأن توجه الدولة نحو هذه الشراكة بدأ منذ عام 2016.

وأوضح أن اختيار اليابان كشريك أساسي جاء لعدة أسباب، مؤكدًا أن دولًا كثيرة تتمنى هذه الشراكة.

 

شهادات ألمانية للتعليم الفني

وأشار إلى التعاون مع إيطاليا وألمانيا في مجال التعليم الفني، موضحًا أن ألمانيا من أفضل الدول في هذا المجال.

وكشف عن وجود تعاون مع وزارة الاقتصاد في ألمانيا بشأن إتاحة شهادات ألمانية للتعليم الفني في مصر.

وزير التعليم والتعليم الثانوية العامة الإجراءات الطلاب

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