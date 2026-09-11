وزير التعليم: لا يوجد فصل في مصر ينقصه معلم لمادة أساسية

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الجلسة النقاشية التي جمعته بوزير الدولة للإعلام وعدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير وكبار الكتاب، أهمية وجود استراتيجية واضحة للتعليم لا تتغير بتغير الوزير، موضحًا أن الوزارة تعاملت مع عدد من المشكلات التي واجهت منظومة التعليم على مدار 30 عامًا.

وأشار الوزير إلى أن منظومة التعليم في مصر تضم نحو 25 مليون طالب، موضحًا أن جهود خفض كثافات الفصول ساهمت في تحسين انتظام الطلاب بالحضور.

وأوضح أن متوسط حضور الطلاب في المدارس الحكومية خلال عامي 2023 و2024 كان نحو 15%، بينما ارتفعت النسبة حاليًا إلى 87%.

وأضاف أن متوسط كثافة الفصول أصبح 36 طالبًا في الفصل، مؤكدًا أنه لا يوجد فصل في مصر يضم أكثر من 100 طالب، بعدما كانت الكثافات المرتفعة تمثل إحدى المشكلات التي واجهت العملية التعليمية.