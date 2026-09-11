أخبار التكنولوجيا | آبل تستعد لإطلاق iOS 27 في هذا الموعد.. هواوي تكشف تكلفة إصلاح هاتفها ثلاثي الطي Mate XT 2

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بات انتظار التحديث الرئيسي الجديد لنظام تشغيل آيفون من آبل على وشك الانتهاء، بعدما أكدت الشركة أن نظام iOS 27 سيبدأ طرحه اعتبارا من 14 سبتمبر، ليصل إلى أجهزة آيفون المتوافقة محمرا بواجهة استخدام معاد تصميمها، إلى جانب مجموعة من الميزات والخصائص الجديدة.

بعد أيام قليلة من إطلاق هاتفها القابل للطي ثلاث مرات Mate XT 2، بدأت هواوي بالفعل في نشر الأسعار الرسمية لقطع الغيار عبر موقعها الإلكتروني، لتكشف القائمة عن تكاليف مرتفعة للغاية لإصلاح الهاتف، خصوصا فيما يتعلق بالشاشة القابلة للطي واللوحة الأم.

تدرس شركة أوبن إيه آي OpenAI، المطورة لـChatGPT، إمكانية إبطاء وتيرة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، فيما يسعى الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، إلى إقناع شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى باتخاذ خطوة مماثلة.

كشفت شركة آبل رسميا عن ساعة Apple Watch Series 12، في تحديث يركز بشكل أساسي على جمع البيانات الصحية بوتيرة أكثر تكرارا، إلى جانب تقديم مجموعة جديدة من الميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الصوتي.

يصل هاتف آبل القابل للطي آيفون Duo من دون مستشعرات تقنية Face ID، في خطوة استبدلت فيها الشركة نظام التعرف على الوجه بمستشعر Touch ID مدمج في الزر الجانبي.

كشفت شركة آبل أخيرا عن أول هاتف آيفون قابل للطي في تاريخها آيفون Duo، والذي يأتي بمجموعة من المفاجآت تتجاوز توقعات الكثيرين.

رفعت شركة ترامب موبايل Trump Mobile، سعر هاتفها الذكي الذهبي T1 بشكل مفاجئ من 499 دولارا إلى 749 دولارا، بزيادة قدرها 250 دولارا، ما يجعل الهاتف أغلى من هاتف iPhone 17e.

