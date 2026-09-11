أخبار التكنولوجيا | آبل تستعد لإطلاق iOS 27 في هذا الموعد.. هواوي تكشف تكلفة إصلاح هاتفها ثلاثي الطي Mate XT 2

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
آبل تستعد لإطلاق iOS 27 في هذا الموعد.. إليك هواتف آيفون المدعومة
بات انتظار التحديث الرئيسي الجديد لنظام تشغيل آيفون من آبل على وشك الانتهاء، بعدما أكدت الشركة أن نظام iOS 27 سيبدأ طرحه اعتبارا من 14 سبتمبر، ليصل إلى أجهزة آيفون المتوافقة محمرا بواجهة استخدام معاد تصميمها، إلى جانب مجموعة من الميزات والخصائص الجديدة.
ثمن هاتف جديد.. هواوي تكشف تكلفة إصلاح هاتفها ثلاثي الطي Mate XT 2
بعد أيام قليلة من إطلاق هاتفها القابل للطي ثلاث مرات Mate XT 2، بدأت هواوي بالفعل في نشر الأسعار الرسمية لقطع الغيار عبر موقعها الإلكتروني، لتكشف القائمة عن تكاليف مرتفعة للغاية لإصلاح الهاتف، خصوصا فيما يتعلق بالشاشة القابلة للطي واللوحة الأم.
أوبن إيه آي تدرس إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم
تدرس شركة أوبن إيه آي OpenAI، المطورة لـChatGPT، إمكانية إبطاء وتيرة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، فيما يسعى الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، إلى إقناع شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى باتخاذ خطوة مماثلة.
سعر مواصفات ساعة آبل الجديدة Apple Watch Series 12
كشفت شركة آبل رسميا عن ساعة Apple Watch Series 12، في تحديث يركز بشكل أساسي على جمع البيانات الصحية بوتيرة أكثر تكرارا، إلى جانب تقديم مجموعة جديدة من الميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الصوتي.
ساعة Apple Watch هي المفتاح.. آبل تكشف طريقة فتح قفل آيفون Duo الجديد
يصل هاتف آبل القابل للطي آيفون Duo من دون مستشعرات تقنية Face ID، في خطوة استبدلت فيها الشركة نظام التعرف على الوجه بمستشعر Touch ID مدمج في الزر الجانبي.
أرخص سعر لـ آيفون Duo في العالم.. الفارق صادم
كشفت شركة آبل أخيرا عن أول هاتف آيفون قابل للطي في تاريخها آيفون Duo، والذي يأتي بمجموعة من المفاجآت تتجاوز توقعات الكثيرين.
زيادة مفاجئة.. ترامب موبايل ترفع سعر هاتف T1 إلى 749 دولارا
رفعت شركة ترامب موبايل Trump Mobile، سعر هاتفها الذكي الذهبي T1 بشكل مفاجئ من 499 دولارا إلى 749 دولارا، بزيادة قدرها 250 دولارا، ما يجعل الهاتف أغلى من هاتف iPhone 17e.