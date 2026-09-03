هواوي تتحدي سامسونج.. Mate XT 2 خليفة أول هاتف ثلاثي الطي في العالم

كشفت هواوي، عن أوضح نظرة حتى الآن على هاتفها الجديد Mate XT 2، إلا أن الجهاز جاء بتغيير جذري لم يكن متوقعا، فقد تخلت الشركة بالكامل عن آلية الطي الأصلية على شكل حرف Z، واستبدلتها بتصميم جديد ينطوي إلى الداخل على شكل حرف U، بما يضمن بقاء أسطح الشاشات الثلاث محمية عند إغلاق الهاتف.

وبحسب ما ذكره موقع “phonearena”، من المقرر أن تطلق هواوي هاتف Mate XT 2 رسميا في 7 سبتمبر، ليكون الجيل الثاني من أول هاتف ذكي ثلاثي الطي في العالم.

تغيير جذري في آلية الطي



يمثل نظام الطي الجديد أهم تغيير في Mate XT 2، إذ بنيت عليه معظم التحسينات الأخرى في الهاتف.

اعتمد الجيل الأول من Mate XT وMate XTs تصميما على شكل حرف Z، حيث ينطوي أحد أجزاء الشاشة إلى الداخل بينما ينطوي الجزء الآخر إلى الخارج.

ورغم أن التصميم كان لافتا، فإنه ترك أحد أسطح الشاشة مكشوفا بشكل دائم، ما جعله أكثر عرضة للخدوش والغبار والأوساخ التي قد تتراكم داخل الجيوب.

أما Mate XT 2، فيطوي كلا جانبي الشاشة إلى الداخل على شكل حرف U، وعند إغلاق الهاتف، تصبح جميع أسطح العرض الثلاثة مواجهة للداخل ومحاطة بالهيكل الخارجي، بما يوفر لها حماية أفضل.

Huawei Mate XT 2

وتعتمد الفكرة نفسها التي تستخدمها سامسونج في سلسلة هواتف Galaxy Z Fold، ولكن مع تطبيقها على ثلاث شاشات بدلا من شاشتين.

ورغم أن الفكرة تبدو بسيطة، فإن تنفيذ آلية طي ثلاثية إلى الداخل يمثل تحديا هندسيا كبيرا، إذ يجب أن توفر المفصلات مساحة كافية لمنع احتكاك الشاشات ببعضها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على نحافة الهاتف بما يسمح بحمله داخل الجيب.

Kirin 9050 Pro.. خطوة جديدة في معالجات هواوي



لا تقتصر أبرز تطورات Mate XT 2 على التصميم، إذ يأتي الهاتف بمعالج Kirin 9050 Pro، الذي يعتمد على تقنية تصفها هواوي باسم LogicFolding 3D stacking architecture، أو بنية التكديس ثلاثي الأبعاد.

وبشكل مبسط، تعتمد الفكرة على تكديس المكونات والترانزستورات رأسيا بدلا من وضعها جميعا على طبقة واحدة، وهو ما يسمح برفع كثافة الترانزستورات بنسبة تصل إلى 53.5%، لتبلغ نحو 238 مليون ترانزستور لكل مليمتر مربع.

تركز هواوي بصورة أكبر على التكامل بين العتاد ونظام التشغيل، ومع إطلاق HarmonyOS 7 بالتزامن مع الهاتف، من المتوقع أن يحصل الجهاز على تحسينات عميقة في التكامل بين النظام والمعالج، وهي أمور لا تظهر بالضرورة في اختبارات الأداء الاصطناعية.

Huawei Mate XT 2

نظام كاميرات مستوحى من Mate X7



لا يبدو أن هواوي تخطط لإعادة اختراع منظومة التصوير في Mate XT 2، وهو أمر قد يكون منطقيا في هذه الفئة.

ويستفيد الهاتف من نهج مشابه لما قدمته الشركة في Mate X7، مع مستشعر رئيسي بحجم 1/1.3 بوصة، إلى جانب كاميرا تقريب بيريسكوبية وكاميرا فائقة الاتساع.

وبدلا من الدخول في سباق أرقام الميجابكسل أو إضافة منظومة كاميرات ضخمة، يبدو أن هواوي تركز على جودة المستشعر والعدسات.

ويكتسب حجم المستشعر أهمية خاصة في الهواتف القابلة للطي، إذ تسمح المستشعرات الأكبر بالتقاط كمية أكبر من الضوء، كما أن تصميم الهاتف ثلاثي الطي يوفر مساحة أكبر نسبيا لاستيعاب مكونات بصرية يصعب وضعها داخل الهواتف التقليدية فائقة النحافة.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن عدسة التقريب البيريسكوبية قد تحصل على تحسينات بصرية مقارنة بالجيل الأول، لكن التفاصيل الكاملة لمنظومة الكاميرات لم تُكشف بعد.

بطارية أكبر بسعة 6000 مللي أمبير



رفعت هواوي سعة البطارية من 5600 مللي أمبير في Mate XT الأصلي إلى 6000 مللي أمبير في Mate XT 2.

ويستخدم الهاتف تقنية الأنود السيليكوني، التي تسمح بتخزين كمية أكبر من الطاقة ضمن مساحة مادية أصغر.

وقد تبدو زيادة 400 مللي أمبير محدودة، لكنها تمثل تحديا هندسيا مهما في هاتف بهذه النحافة، خصوصا أن البطارية يجب توزيعها على ثلاثة أجزاء قابلة للطي.

ولا تزال سرعة الشحن الرسمية غير مؤكدة، وكان Mate XT الأصلي يدعم الشحن السلكي بقدرة 66 واط، ولذلك من المتوقع أن تعمل هواوي على رفع سرعة الشحن في الجيل الجديد لمجاراة المنافسين الذين يقدمون تقنيات شحن تتجاوز 100 واط.

Huawei Mate XT 2

ثلاث شاشات لثلاثة سيناريوهات استخدام



يحافظ Mate XT 2 على الفكرة الأساسية للجيل السابق، حيث يمكن استخدام الهاتف في ثلاثة أوضاع مختلفة.

وبناء على أبعاد Mate XT الأصلي، يمكن أن يوفر الجهاز شاشة بحجم يقارب 6.4 بوصة عند استخدامه كالهاتف التقليدي، ثم شاشة بحجم يقارب 7.9 بوصة عند فتح أحد أجزاء الجهاز، وصولا إلى شاشة كبيرة بحجم 10.2 بوصة عند فتح الهاتف بالكامل.

ويعد وضع الشاشة الأكبر من أبرز نقاط قوة الهواتف ثلاثية الطي، إذ يوفر مساحة استخدام أقرب إلى الأجهزة اللوحية التقليدية.

ويمكن الاستفادة من هذه المساحة في قراءة ملفات PDF بشكل مريح، أو تشغيل عدة تطبيقات جنبا إلى جنب، أو حتى استخدام الهاتف كشاشة محمولة في بعض السيناريوهات.

ومن المتوقع أن يقدم HarmonyOS 7 تحسينات في طريقة تغيير حجم التطبيقات وتكيفها مع أوضاع الشاشة الثلاثة، وهي واحدة من نقاط الضعف التي تواجه الهواتف القابلة للطي عموما.



ومن المتوقع أن يبدأ سعر Huawei Mate XT 2 من حوالي 20 ألف يوان صيني، أي ما يعادل نحو 2800 دولار أمريكي.