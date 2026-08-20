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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هواوي تطلق Pura X View.. أول هاتف ذكي بشاشة عريضة في تصميم تقليدي

Pura X View
Pura X View
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة هواوي رسميا عن هاتفها الجديد Huawei Pura X View، مقدمة تصميما مختلفا في سوق الهواتف الذكية يعتمد على شاشة أعرض من المعتاد، لكن داخل هيكل تقليدي غير قابل للطي.

وتصف هواوي الهاتف بأنه أول هاتف ذكي بتصميم Candybar وشاشة عريضة في العالم، وتضعه تحت شعار “مولود للمحتوى”، في محاولة لمنح المستخدم مساحة عرض أفقية أكبر داخل هاتف تقليدي، بما يجعل مشاهدة الفيديوهات والقراءة والألعاب وغيرها من المحتوى أكثر غمرا واكتمالا.

شاشة عريضة مع حواف فائقة النحافة


يأتي هاتف هواوي Pura X View، بشاشة من نوع OLED بقياس 6.39 بوصة ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9.5، مع دقة 2232 × 1320 بكسل.

وتستحوذ الشاشة على نحو 96.1% من الواجهة الأمامية، بفضل حواف فائقة النحافة يبلغ سمكها 1.05 ملم على الجوانب الأربعة.

كما يصل السطوع الأقصى للشاشة إلى 6500 شمعة، مع دعم تقنية التعتيم عالي التردد PWM، ما يساعد على تقليل الوميض عند مستويات السطوع المنخفضة.

هاتف هواوي Pura X View

بطارية ضخمة داخل هيكل نحيف


رغم تزويد الهاتف ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة، تمكنت هواوي من الحفاظ على نحافة الجهاز عند 6.68 ملم فقط، بينما يبلغ وزنه نحو 201 جراما.

ويعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 7، مع تحسينات مخصصة للاستفادة من الشاشة العريضة، خصوصًا في مشاهدة الفيديو والقراءة والألعاب والإنتاجية.

ويتوافر الهاتف بأربعة ألوان هي: الأحمر والرمادي والأبيض والأسود.

وبدأت هواوي استقبال الحجوزات على الهاتف اعتبارا من اليوم، بينما تنطلق التجارب داخل المتاجر والطلبات المسبقة في 28 أغسطس.

تصميم مستوحى من Huawei Pura X القابل للطي
كانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى تطوير هواوي هاتفا بشاشة عريضة ونسبة عرض إلى ارتفاع تقترب من 16:10، إلى جانب معالج من الفئة الرائدة وبطارية بسعة تقارب 7000 مللي أمبير في الساعة ونظام كاميرات ثلاثية يتضمن عدسة مقربة من نوع بيريسكوب.

ويؤكد الإعلان الرسمي الاتجاه الأساسي للتصميم، إذ تنقل هواوي فكرة الشاشة العريضة التي ظهرت سابقا في هاتف Huawei Pura X القابل للطي، الذي أطلق في عام 2025 بشاشة قياس 6.3 بوصة ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، إلى هاتف تقليدي غير قابل للطي.

هاتف هواوي Pura X View

هواوي تراهن على تجربة مختلفة للمحتوى

ومن خلال نقل مفهوم الشاشة العريضة من الهواتف القابلة للطي إلى الهواتف التقليدية، تحاول هواوي اختبار اتجاه جديد في تصميم الهواتف الذكية.

وقد يغير هذا التصميم الطريقة التي يستهلك بها المستخدمون المحتوى على هواتفهم، خصوصا مع زيادة مساحة العرض الأفقي دون الحاجة إلى استخدام هاتف قابل للطي.

هواوي Pura X View Huawei Pura X View

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