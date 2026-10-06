التهابات وضيق في التنفس.. أستاذ بالقصر العيني يحذر من المضادات الحيوية

أكد الدكتور حسام حسني، أستاذ أمراض الصدر بكلية طب قصر العيني، أن هناك التهابات فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي بشكل متكرر، خاصة في الأنف والجيوب الأنفية والحلق والأحبال الصوتية.

وقال حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الأحبال الصوتية تمثل أحد خطوط الدفاع المهمة للرئة، مشيرًا إلى أن حدوث ارتشاح مائي بها قد يؤدي إلى ضيق في التنفس، وتكون الأعراض أكثر تأثيرًا على الأطفال.

وتابع أن الفترة الحالية تشهد انتشارًا لعدد من الفيروسات التنفسية، والتي قد تبدأ أعراضها بارتفاع درجة الحرارة والرشح وتغير الصوت، إلى جانب الكحة، وقد تتطور في بعض الحالات إلى ارتشاح يسبب الاختناق وضيق التنفس وظهور صفير أثناء التنفس.

صحة المريض

وشدد أستاذ أمراض الصدر على ضرورة عدم تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، مؤكدًا أن استخدامها دون داعٍ أو إشراف طبي قد يمثل خطورة على صحة المريض.