مع تقلبات الطقس.. أستاذ صدر يحذر مرضى الجهاز التنفسي من زيادة الأعراض

حذر الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر السابق بقصر العيني في جامعة القاهرة، من تأثير التغيرات الجوية المصاحبة للانتقال بين الفصول على صحة الجهاز التنفسي، موضحًا أن اختلاف درجات الحرارة وطبيعة الطقس قد يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض الصدرية أو زيادة حدتها لدى بعض الأشخاص.

وأوضح أستاذ الأمراض الصدرية، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن الانتقال من فصل إلى آخر يصاحبه تغير في درجات الحرارة والظروف الجوية، وهو ما قد يمثل عاملًا مؤثرًا على الأشخاص الذين يعانون من أمراض أو مشكلات بالجهاز التنفسي، خاصة مع اختلاف قدرة الجسم على التكيف مع هذه التغيرات.

تغير الفصول قد يزيد الأعراض الصدرية

وأشار الدكتور أيمن السيد سالم إلى أن بعض الأشخاص قد يلاحظون زيادة في الأعراض المرتبطة بالجهاز التنفسي خلال فترات تغير الفصول، لافتًا إلى ضرورة الانتباه إلى ظهور أي أعراض جديدة أو زيادة الأعراض الموجودة بالفعل، وعدم التعامل معها باعتبارها أمرًا عابرًا.

وأضاف أن التغيرات الجوية قد تكون أكثر تأثيرًا على مرضى الجهاز التنفسي، ما يستدعي متابعة حالتهم الصحية بصورة أكبر خلال فترات الانتقال بين الفصول.

متابعة الأعراض والتعامل المبكر مع مشكلات الصدر

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية أن التعامل المبكر مع الأعراض التنفسية يساعد على تقييم الحالة الصحية بشكل مناسب، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالجهاز التنفسي.

وشدد على أهمية عدم تجاهل الأعراض الجديدة أو المتزايدة، ومتابعتها بالشكل المناسب، خصوصًا لدى مرضى الجهاز التنفسي.

ومع استمرار التغيرات في درجات الحرارة والانتقال بين الأجواء المختلفة، تظل متابعة الأعراض التنفسية والانتباه إلى أي تغير في الحالة الصحية أمرًا مهمًا، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات سابقة بالجهاز التنفسي، لتقييم الحالة والتعامل معها في الوقت المناسب.