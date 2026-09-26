أستاذ صدرية يحذر من تأثير تغير الفصول على مرضى الجهاز التنفسي

حذر الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر السابق بقصر العيني في جامعة القاهرة، من تأثير التغيرات التي تصاحب الانتقال بين الفصول على صحة الجهاز التنفسي، موضحًا أن تغير درجات الحرارة قد يتسبب في ظهور بعض مشكلات الصدر أو زيادة حدة الأعراض لدى بعض الأشخاص.

وأوضح أستاذ الأمراض الصدرية خلال صباح الخير يامصر،أن الانتقال من فصل إلى آخر يصاحبه تغير في درجات الحرارة وطبيعة الطقس، وهو ما قد يمثل عاملًا مؤثرًا على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات أو أمراض تنفسية، خاصة مع اختلاف قدرة الجسم على التكيف مع هذه التغيرات.

وأشار إلى أن بعض الأشخاص قد يشعرون بزيادة الأعراض الصدرية خلال فترات تغير الفصول، ما يستدعي الانتباه إلى أي أعراض جديدة أو متزايدة وعدم التعامل معها باعتبارها أمرًا عابرًا.

وأضاف أن التغيرات الجوية قد تكون أكثر تأثيرًا على مرضى الجهاز التنفسي، لذلك من المهم الانتباه إلى الحالة الصحية خلال فترات الانتقال بين الفصول، ومتابعة الأعراض في حال ظهورها أو استمرارها.

وأكد أن التعامل المبكر مع مشكلات الصدر والأعراض التنفسية يساعد على تقييم الحالة بشكل مناسب، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالجهاز التنفسي.