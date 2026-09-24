بدائل علمية آمنة لمرضى الكلى.. حسام عبد الغفار يوضح أحدث التطورات الطبية

تعمل الدولة على تطوير منظومة زراعة الكلى وزيادة فرص المرضى في الحصول على الزراعة من خلال توسيع قاعدة المتبرعين من الأحياء وتطبيق أحدث البروتوكولات الطبية، الى جانب تطوير المراكز والفرق الطبية وتقليل فترات الانتظار أمام المرضى

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسمه وزارة الصحة تفاصيل مهمة بخصوص هذا الملف سنوضحها فى التقرير التالى.

زراعة الكلى

زراعة الكلى

قال الدكتور حسام عبد الغفار، إن تطوير منظومة زراعة الكلى وزيادة فرص المرضى في الحصول على الزراعة من خلال توسيع قاعدة المتبرعين من الأحياء، وتطبيق أحدث البروتوكولات الطبية ملف طبي وإنساني في غاية الأهمية.



وتابع خلال برنامج صباح الخير يا مصر عبر الأولى: عندنا مريض يعاني من الفشل الكلوي ومضطر يعمل جلسات غسيل الكلى 3 مرات على الأقل في الأسبوع، وهناك شخص مستعد للتبرع له بالكلية، لكن أحيانًا تحدث مشكلة إن هذا الشخص غير متوافق أو أن أنسجته غير متوافقة مع أنسجة المتبرع له، مشيرا إلى أن التطور العلمي الحديث في الطب خلال السنوات الأخيرة جعلنا نتساءل عن ما البدائل العلمية الآمنة المتاحة لكل من المتبرع والمتبرع له، حتى يمكن تحقيق هذا الهدف، وهو التبرع؟

زراعة الكلى

عدم التوافق الكامل لا يعني بالضرورة أن زراعة الكلى مستحيلة

وأوضح أنه تمت مناقشة آخر التطورات العلمية في هذا الشأن، من خلال الاجتماعات التي قام بها الدكتور خالد عبد الغفار مع الخبراء في المملكة المتحدة، واللجنة العليا لزراعة الكلى، وهناك الآن أدوية حديثة تستطيع أن تقلل من نسب الرفض في حال عدم وجود توافق كامل ما بين المتبرع والمتبرع له.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الفحوصات الطبية المتطورة التي تحدد مدى مأمونية الزرع في حال عدم وجود كامل التوافق، لأن مستوى الخطورة المناعية للمتبرع والمتبرع له هو المعيار الأصلي في عمليات الزراعة.

وأوضح أن هناك أدوية تستخدم في حالة مع عدم التوافق في زراعة الكلى يتم تناولها على مراحل، موضحا أن جزءًا من هذه الأدوية يتم تناوله بشكل تحضيري، وجزءًا آخر يتم تناوله بعد عملية الزراعة.



وأشار إلى أن الاستنتاج الذي وصل إليه العالم هو أن عدم التوافق الكامل لا يعني بالضرورة أن الزراعة مستحيلة، لكن لابد من وجود تقييم متخصص جدًا لمعرفة إذا كان هناك إمكانية للتعامل مع عدم التوافق أم لا.

زراعة الكلى

فكرة التبادل المتكافئ في زراعة الكلى

وأوضح متحدث الصحة فكرة التبادل المتكافئ في زراعة الكلى قائلا: إن الفكرة تقوم على أنه إذا كان هناك شخص يريد التبرع لأحد أقاربه، وليكن “أ” يريد التبرع لأخيه “ب”، ولكن بعد كل الاختبارات وحتى مع التقنيات الحديثة نجد أنه لا يوجد تناسق، وفي المقابل يوجد شخص آخر "ج" يريد التبرع لأخيه “د”، وأيضاً يكون غير متوافق معه، لكن "ج" يكون متوافقًا مع “ب”، و“أ” يكون متوافقًا مع “د”، رغم أنهما ليسا قريبين.

وأوضح أن التبرع المتكافئ في زراعة الكلى يقوم على كيفية إجراء عملية التبادل في الوقت نفسه، بحيث يتبرع شقيق الشخص الأول لشقيق الشخص الثاني، ويتبرع الشقيق الثاني للشخص الآخر.