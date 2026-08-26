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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام عبد الغفار: لا مؤشرات على تفشي السالمونيلا في مصر.. والمرض ليس وباء

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
محمود محسن

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن السالمونيلا ليست وباءً، وإنما مرض موجود، موضحًا أن القلق يبدأ عند تسجيل زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات داخل مكان محدد.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إٍكسترا نيوز”، إن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة مسؤول عن الترصد والإنذار المبكر، ويتابع أي أعراض أو مؤشرات صحية داخل مصر وخارجها، بالتنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية، للتأكد من عدم وجود أي تفشيات أو تهديدات صحية.

وتابع أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على تفشي السالمونيلا في مصر، موضحًا أن الوزارة تتابع بشكل مستمر الوضع الوبائي في عدد من الدول التي سجلت إصابات بالمرض، للتأكد من عدم انتقاله أو وجود انتشار للعدوى داخل مصر.

وأشار إلى أن السالمونيلا هي بكتيريا تصيب الجهاز الهضمي، ومن أبرز أعراض الإصابة بها ارتفاع درجة الحرارة، والإسهال، وآلام المعدة، لافتًا إلى أن معظم الحالات يمكن أن تتعافى مع الحصول على الرعاية الطبية المناسبة.

وتابع أن الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة قد يكونون أكثر عرضة لتطور مضاعفات المرض، مؤكدًا أهمية المتابعة الطبية عند ظهور الأعراض، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

قواعد النظافة وسلامة الغذاء

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن العدوى بالسالمونيلا تنتقل بشكل أساسي من خلال تناول طعام أو شراب ملوث، أو نتيجة التعرض لفضلات شخص مصاب، مؤكدًا أهمية الالتزام بقواعد النظافة وسلامة الغذاء للوقاية من الإصابة.

حسام عبد الغفار وزارة الصحة السالمونيلا الإصابات الطب الوقائي

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