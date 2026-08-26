البيض والدواجن واللبن.. أطباء يحسمون الجدل حول فوائدها وحقيقة وجود الهرمونات

مع انتشار العديد من المعلومات غير الدقيقة والشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بعض الأطعمة، يثار بين الحين والآخر جدل واسع حول مدى أمان تناول البيض والدواجن واللبن، وما إذا كانت بعض هذه المنتجات تحتوي على مواد أو هرمونات يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الإنسان.

وفي هذا السياق، قدم عدد من الأطباء والمتخصصين توضيحات مهمة بشأن هذه الأطعمة، مؤكدين أهمية الاعتماد على نظام غذائي متوازن وعدم الانسياق وراء المعلومات المتداولة دون سند علمي، مع مراعاة اختلاف الاحتياجات الغذائية من شخص إلى آخر وفقًا للحالة الصحية والعمر.

عوض تاج الدين: الغذاء المتوازن أساس بناء الجسم

أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، أهمية تناول الغذاء بصورة متوازنة، مشيرًا إلى أن الجسم يحتاج إلى مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، تشمل البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن والدهون، إلى جانب الحصول على كميات مناسبة من المياه.

وأوضح أن هذه العناصر تسهم في بناء الجسم والحفاظ على وظائفه المختلفة، كما تساعد في دعم وتقوية المناعة.

وأشار إلى أن الأجيال السابقة اعتادت تناول البيض والدواجن والأسماك وشرب اللبن، باعتبارها من المكونات الأساسية للنظام الغذائي المتوازن.

هل البيض والدواجن ضارة بالصحة؟

وفيما يتعلق بما يتردد من معلومات حول أضرار البيض والدواجن، حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من الانسياق وراء الشائعات الغذائية والمعلومات غير العلمية التي يتم تداولها على نطاق واسع.

وأكد أن البيض يعد من الأطعمة المهمة للأطفال والبالغين وكبار السن، لاحتوائه على البروتين الكامل إلى جانب عدد من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم.

وشدد على أهمية تناول اللبن أيضًا، مطالبًا بعدم نشر معلومات غير موثوقة تؤدي إلى تخويف المواطنين من أطعمة مفيدة ضمن النظام الغذائي المتوازن.

جمال شعبان: البيض وجبة مهمة للأطفال وكبار السن

وأوضح جمال شعبان أن البيض يمكن أن يمثل وجبة غذائية مهمة لمختلف الفئات العمرية، مشيرًا إلى قيمته الغذائية واحتوائه على البروتين والعناصر التي يحتاج إليها الجسم.

وأكد أن الحكم على أي طعام بأنه ضار أو غير مفيد لا ينبغي أن يتم بناءً على منشورات متداولة أو شائعات، وإنما وفق المعلومات العلمية الموثوقة، مع مراعاة الكميات وطريقة التحضير والحالة الصحية لكل شخص.

مجدي نزيه يحسم الجدل حول هرمونات الدواجن

من جانبه، أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية العلاجية، أن الدواجن لا تحتوي على هرمونات، موضحًا أن ما يتردد حول استخدام الهرمونات في تربية الدواجن لا يستند إلى ما عرضه في تصريحاته من واقع اقتصادي وعملي.

وقال إن تكلفة الهرمونات ستكون مرتفعة للغاية مقارنة بسعر الدجاجة، وهو ما يجعل الحديث المتداول حول استخدامها في الدواجن محل شك.

وأشار إلى أن الدواجن والبيض يتم تناولهما بعد الطهي، موضحًا أن الحديث عن وجود مواد أو هرمونات تتأثر بالحرارة يحتاج إلى أساس علمي واضح، وليس مجرد معلومات متداولة بين المواطنين.

البيض من أهم مصادر البروتين

وأوضح استشاري التغذية العلاجية أهمية البيض باعتباره مصدرًا مهمًا للبروتين، مشيرًا إلى أن البيضة التي يبلغ وزنها نحو 40 جرامًا توفر قرابة 6 جرامات من البروتين، وفقًا لتصريحه.

وأكد أن البيض يأتي ضمن المصادر المهمة للبروتين، إلى جانب منتجات الألبان وغيرها من الأغذية، داعيًا إلى الحرص على وجود مصادر متنوعة للبروتين في النظام الغذائي.

نصائح خاصة لكبار السن

وتطرق مجدي نزيه إلى طبيعة النظام الغذائي المناسب لكبار السن، موضحًا أن الاحتياجات الغذائية تتغير مع التقدم في العمر.

وأشار إلى أن كبار السن، خاصة بعد سن 75 عامًا، قد يحتاجون إلى تقليل الاعتماد على اللحوم الحمراء، مع زيادة الاعتماد على مصادر أخرى للبروتين مثل اللحوم البيضاء، وصولًا إلى التركيز بصورة أكبر على البيض والألبان في الأعمار المتقدمة، وفقًا للحالة الصحية والاحتياجات الغذائية.

المرضى يحتاجون إلى نظام غذائي مناسب لحالتهم

وأكد عوض تاج الدين أن الحديث عن فوائد الأطعمة لا يعني بالضرورة أنها مناسبة لجميع الأشخاص بنفس الكميات، موضحًا أن الشخص السليم يمكنه تناول هذه الأطعمة ضمن نظام غذائي متوازن، بينما يحتاج المرضى إلى أنظمة غذائية تتناسب مع طبيعة كل حالة.

وشدد على أن النظام الغذائي يجب أن يراعي الحالة الصحية للشخص، خاصة في ظل وجود بعض الأمراض التي تستلزم تنظيم كميات أنواع معينة من الطعام أو تعديل طريقة تناولها.

رسالة الأطباء: لا تنساقوا وراء الشائعات

وتصب تصريحات الأطباء في التأكيد على أهمية التعامل مع المعلومات الغذائية بحذر، خصوصًا مع سرعة انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت التصريحات أهمية التنوع والتوازن في الوجبات، وعدم استبعاد أطعمة أساسية من النظام الغذائي اعتمادًا على معلومات غير موثوقة، مع ضرورة الرجوع إلى المتخصصين عند وجود أمراض أو حالات صحية تستدعي نظامًا غذائيًا خاصًا.

وبحسب ما طرحه المتخصصون، فإن البيض والدواجن واللبن يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن، مع اختلاف الكميات والاختيارات الغذائية من شخص لآخر وفقًا للعمر والحالة الصحية والاحتياجات الفردية.