قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كواليس مثيرة في واقعة السرقة الهوليودية لحمولة سيارة نقل على الطريق السريع
طعنته في قلبه.. سيدة تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه بالسلام
التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. عبر هذا الرابط
ربنا ينصره ويثبت أقدامه.. آمال إسماعيل تعرب عن سعادتها بعد تكريم الرئيس السيسي
الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة زد في الدوري
وزير الأوقاف: الاحتفال بالمولد النبوي مناسبة لاستحضار سيرة الرسول والاقتداء بأخلاقه
يكلف 478 ألف دولار في السنة.. أمريكا تعتمد أول علاج لسرطان البنكرياس المتقدم
مساعد الرئيس الإيراني: الحصار البحري يعرقل استيراد البنزين
محمد رمضان ودبل زوكش وساكي يطرحون أغنية باكو غدًا
الدفاع الروسية: استهداف سفينة شحن وخزانات وقود للقوات الأوكرانية في ميناء إزمايل
وزارة النقل تستعرض خطة تطوير الطرق والكباري للتحول لمركز إقليمي للوجيستيات
إيجار يبدأ من 1500 جنيه شهريا.. تفاصيل شقق الإيجار التمليكي وموعد الحجز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بإطلالة أنيقة.. أنغام تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
رنا عصمت

حرصت الفنانة أنغام ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال جلسة تصوير الجديدة.

تفاصيل إطلالة أنغام..

وظهرت أنغام بإطلالة ملفتة مرتدية جاكت فضي لامع.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه،  الذي يبرز جمال أنوثتها.

No photo description available.
No photo description available.
May be an image of pool
May be an image of pool

 

أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها تفاصيل إطلالة أنغام أنغام إطلالة أنغام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

التاكسي الطائر

​التاكسي الطائر في مصر.. أسعار ومواعيد رحلات المستقبل بعيدا عن الزحام

امام والدردير

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

الرئيس السيسي

أطمئنكم .. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين

إمام عاشور

أول هدايا تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي بـ 15 مليون جنيه | خاص

امام والطيب

انتوا الاثنين شبه بعض.. رد فعل صادم من أحمد الطيب بعد تمديد عقد إمام عاشور

امام عاشور

الأهلي حسمها سريعًا.. شوبير يكشف مفاجأة الساعات الأخيرة في تجديد عقد إمام عاشور

ترشيحاتنا

اقتحام مركز «قلنديا»

ماليزيا: اقتحام مركز «قلنديا» يهدد فرص التعليم والتدريب للشباب الفلسطينيين

الفرقاطة

اليونان وإيطاليا تستعدان لتوقيع اتفاق بشأن حصول أثينا على فرقاطتين جديدتين

أرشيفية

روما تستضيف مفاوضات لبنان وإسرائيل في سبتمبر

بالصور

بإطلالة أنيقة.. أنغام تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها

أسعار هيونداي ماتريكس موديل 2010 المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

احذر.. الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف

الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف
الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف
الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف

الصين تقترب من 24 مليون نقطة شحن للسيارات الكهربائية

نقطة شحن للسيارات الكهربائية
نقطة شحن للسيارات الكهربائية
نقطة شحن للسيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد