بإطلالة أنيقة.. أنغام تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

حرصت الفنانة أنغام ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال جلسة تصوير الجديدة.

تفاصيل إطلالة أنغام..

وظهرت أنغام بإطلالة ملفتة مرتدية جاكت فضي لامع.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، الذي يبرز جمال أنوثتها.