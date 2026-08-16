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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ريم مصطفى تستعرض جمالها بفستان لافت.. شاهد

ريم مصطفى
ريم مصطفى
هاجر هانئ

حرصت الفنانة ريم مصطفى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في إحدى المناسبات بالساحل الشمالي.

إطلالة ريم مصطفى

تألقت ريم مصطفى في الصور بإطلالة مميزة كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم باللون البرتقالي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت ريم مصطفى حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي مع كلاتش صغير الحجم باللون الأبيض، وتزينت ببعض المجوهرات والإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت ريم مصطفى بخصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

ريم مصطفى إطلالة ريم مصطفى صور ريم مصطفى

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