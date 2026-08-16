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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعاقدنا مع الأهم .. رئيس بشكتاش يكشف سبب فشل انتقال محمد صلاح ويؤكد: المدرب رفض الصفقة

محمد صلاح
محمد صلاح
علا محمد

كشف سردار أدالي، رئيس نادي بشكتاش التركي، أن فينتشينزو إيتاليانو، المدير الفني للفريق، لم يكن يرغب في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور الحالي.

وقال سردار أدالي، في تصريحات لصحيفة «الجمهورية» التركية: «أهم صفقة لنا هي المدرب إيتاليانو، إنه شخص إيجابي للغاية».

وأضاف: «المدرب كان يريد مهاجمًا مميزًا في الفريق، لذلك تعاقدنا مع الصربي دوشان فلاهوفيتش».

وتابع: «حاولت إقناع المدرب بالتعاقد مع محمد صلاح، لكنه لم يرغب في ذلك».

وأوضح: «كما تعارضت المطالب المالية لمحمد صلاح ووكيله مع مبادئ وسياسة نادي بشكتاش، لذلك قررنا التراجع عن الصفقة».

وزاد: «المدرب كان يريد فلاهوفيتش وليس محمد صلاح، وأنا سعيد بالصفقة بالتأكيد».

واختتم رئيس بشكتاش تصريحاته قائلًا: «لو قمنا بضم محمد صلاح، لكنا سنفشل في ضم المهاجم المطلوب من جانب المدرب».

وكان محمد صلاح قد انتقل إلى صفوف طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعقد يمتد لمدة عامين.

سردار أدالي رئيس نادي بشكتاش التركي بشكتاش التركي بشكتاش الدولي المصري محمد صلاح محمد صلاح طرابزون سبور

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