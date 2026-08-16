ماذا قدّم محمد صلاح في الظهور الأول مع طرابزون سبور أمام قاسم باشا؟

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، تفاصيل مشاركة محمد صلاح في ظهوره الأول بقميص طرابزون سبور، خلال مواجهة قاسم باشا التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن الجولة الافتتاحية من الدوري التركي.

أوضح محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن طرابزون سبور تقدم في الدقيقة 43 عن طريق نوح سافيولو، قبل أن يدرك أدريان التعادل لقاسم باشا في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

شهدت الدقيقة 58 دخول محمد صلاح إلى أرض الملعب، بعدما شارك بديلا لأوموت نايير، ليسجل بذلك ظهوره الرسمي الأول مع فريقه الجديد عقب انتقاله إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أشار أضا إلى أن صلاح شارك لمدة 32 دقيقة، ونجح خلالها في صناعة أكثر من فرصة خطيرة، حيث سدد على المرمى مرتين، كما أهدر فرصة محققة للتسجيل، إلى جانب صناعة فرصة واضحة لزملائه.

أضاف أن النجم المصري قدم أرقامًا جيدة خلال الدقائق التي شارك بها، حيث أرسل تمريرتين مفتاحيتين، ونفذ 7 عرضيات نجح في 3 منها، بينما بلغت دقة تمريراته 79% بعدما أكمل 11 تمريرة صحيحة من أصل 14.

على المستوى الفردي، نجح صلاح في إتمام 3 مراوغات من أصل 5 محاولات، كما فاز بـ3 صراعات أرضية من أصل 6، بينما وقع في مصيدة التسلل مرة واحدة.

اختتم أضا حديثه بالتأكيد على أن محمد صلاح ظهر بشكل مؤثر خلال فترة مشاركته، رغم عدم نجاح طرابزون سبور في الحفاظ على تقدمه، ليكتفي الفريقان بنقطة واحدة في بداية مشوارهما بالدوري التركي.