عمرو الحديدي: أتمنى تألق وتسجيل حمزة عبدالكريم أهدافًا مع برشلونة أمام الأهلي

أكد عمرو الحديدي لاعب منتخب مصر السابق، أن مباراة الأهلي وبرشلونة الودية تمثل فرصة مهمة للاعبي الفريقين لإظهار قدراتهم، ووصف المواجهة بأنها «لقاء فرض عضلات للاعبين».

وقال الحديدي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، " أتمنى تألق حمزة عبدالكريم وتسجيله أهدافًا مع برشلونة خلال مواجهة الأهلي"

وتحدث الحديدي عن صفقة توفيق محمد لاعب بتروجت والذي أنضم إلى صفوف الأهلي، قائلاً" اللاعب يعد من العناصر المميزة، وقادر على حجز مكان أساسي في تشكيل الأهلي خلال الفترة المقبلة".

واختار الحديدي التشكيل الأمثل للنادي الأهلي لمواجهة برشلونة الودية، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، هادي رياض، ياسر إبراهيم، كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية، زيزو، بن شرقي، إمام عاشور أو أفشة.

خط الهجوم: سيفيان بن جديدة.