تفاصيل أعلى سعر دولار في البنوك اليوم

سجل أكبر سعر دولار أمام الجنيه وذلك خلال أول تعاملات اليوم الأحد 16-8-2026 على مستوي السوق الرسمية دون تغيير.

عودة البنوك

وعادت البنوك المصرية لعملها مع أول تعاملات اليوم بعد انتهاء إجازة البنوك التي استمرت يومين.

آخر تحديث لأعلي دولار

وبلغ آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 50.36 جنيها للشراء و 50.46 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار لدرجات مستقرة تداولات سجلتها اسعار الصرف الأجنبي اليوم.

الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 50.23 جنيها للشراء و 50.35 جنيها للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 50.18 جنيها للشراء و 50.28 جنيها للبيع في بنكي التجاري الدولي CIB و الإسكندرية.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 50.2 جنيها للشراء و 50.3 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، البركة، بيت التمويل الكويتي، أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، الكويت الوطني".

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 50.23 جنيها للشراء و 50.33 جنيها للبيع في بنوك "العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، ميد بنك، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري،HSBC".

أعلي سعر دولار

وسجل أعلي سعر دولار 50.36 جنيها للشراء و 50.46 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 50.25 جنيها للشراء و 50.35 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، سايب، قناة السويس، نكست".

اجتماع سعر الفائدة

يحسم البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الخميس المقبل؛ مصير سعر الفائدة في مصر وذلك خلال اجتماعه الخامس لهذا العام والمحدد في 20 أغسطس الجاري.

وفقًا لما كشفه جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي والمخطط لها أن تجرى 8 اجتماعات علي مدار العام الجاري؛ تم حسم 4 اجتماعات سابقة؛ انتهت بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي تثبيت الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية منذ اجتماعها الثاني المنعقد في 2 إبريل الماضي حتي الاجتماع الرابع والمنتهفي 9 يوليو اللاحق له.

ماذا تعني سعر الفائدة للاقتصاد

من واقع تصريحات المتخصصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، فإن سعر الفائدة يعد مؤشرا قويًا في دعم الاقتصاد القومي أو التأثير عليه سواء بتخفيض الفائدة أو رفعها.

ويعني خفض الفائدة في البنوك تشجيع المؤسسات والمستثمرين في الحصول على تمويلات بسعر مخفض مما يساعد على تشجيع الاستثمار ويزيد من فرص العمل في البلاد

أما بالنسبة لرفع سعر الفائدة فهو مهم بعض الشئ حيث تلجأ له السلطات النقدية لجذب السيولة إلي الجهاز المصرفي بهدف مواجهة التضخم.